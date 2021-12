Kim Cattrall répond subtilement à son absence sur And Just Like That

Les fans étaient contrariés que connaissant Samantha et quelle bonne amie elle était avec Carrie, Charlotte et Miranda dans Sex and the City n’auraient jamais disparu pour cette raison. Jusqu’à présent, Kim Cattrall n’a fait aucun commentaire public sur la façon dont son absence a été gérée, mais Par un geste discret, il a clairement indiqué qu’il était d’accord avec ce que pensaient ses partisans.

Les utilisateurs de Twitter ont noté que l’actrice « a aimé » les messages dans lesquels ses fans sont mécontents de la façon dont son absence a été gérée. Voici les tweets qu’il a « aimés » :