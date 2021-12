Kim Cattrall se penche sur le renouveau de «Sex and the City» sans vraiment peser

L’ancienne star de Sex and the City, Kim Cattrall, n’a pas directement commenté la série suivante And Just Like That…, mais elle a au moins vu quelques tweets à ce sujet. Cattrall, qui a joué le rôle de Samantha Jones dans la série originale, a aimé plusieurs tweets qui semblaient faire référence à And Just Like That… ainsi que des tweets lui montrant son soutien. La star née à Liverpool a déclaré à plusieurs reprises au fil des ans qu’elle n’était pas intéressée à rejouer Samantha ou à retrouver ses co-stars.

Un rapide coup d’œil aux tweets que Cattrall a récemment aimés montre qu’elle est consciente du soutien des fans pour sa décision de ne pas revenir. « Je suis tellement fan. Avec le [SATC] le redémarrage se produit, ils continuent de vous parler », a écrit un fan à Cattrall. « Je vous félicite d’avoir fait des choix qui vous conviennent. Vous n’êtes pas obligé de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou qui ne vous rendra pas heureux. »

« Juste un [Cattrall] tweet d’appréciation ! Paix et amour », lit-on dans un tweet qu’elle a aimé. « Et juste comme ça… je veux revoir la comédie dramatique de prestige de HBO Canada à Toronto, Sensitive Skin, avec Kim Cattrall », lit-on dans un autre tweet, faisant référence à la série 2014-2016. « Kim Cattrall n’est pas retournée à la SATC parce que sa carrière de scatter est enfin en train de décoller », a écrit un autre utilisateur de Twitter. « Et juste comme ça… je me retrouve à vouloir regarder n’importe quoi [Cattrall] C’est un tweet d’appréciation de Kim », a écrit un autre fan.

Cattrall a joué le rôle de Samantha dans toute la série originale de Sex and the City et a repris le rôle dans les films de 2008 et 2010. Elle a décidé de ne pas jouer dans un troisième film. « J’ai dépassé la ligne d’arrivée en jouant Samantha Jones parce que j’aimais Sex and the City. C’était une bénédiction à bien des égards, mais après le deuxième film, j’en avais assez », a-t-elle déclaré au Guardian en 2019. « Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne me remplaceraient pas simplement par une autre actrice au lieu de perdre du temps à intimider. Non, c’est non. »

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis sont revenues pour And Just Like That…, aux côtés de plusieurs stars de soutien. La série a tout de suite expliqué l’absence de Samantha dans le premier épisode. Bien que Samantha ait fait un beau geste pour Carrie (Parker) lors de la première, le showrunner Michael Patrick King a déclaré à Vanity Fair qu’il n’était pas prévu que Cattrall revienne. En fait, Cattrall ne l’a même pas contacté depuis la première. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé de mettre fin à l’amitié de Carrie et Samantha. Ils ont également décidé que Samantha vivrait à Londres.

« Notre émission a toujours été sur les ruptures », a expliqué King. « Steve et Miranda ont rompu 500 fois, vous savez. L’obstacle était que Kim est passé à autre chose. Elle ne veut pas jouer Samantha. Alors que faisons-nous pour Samantha ? Personne ne voulait la tuer. Nous aimons Samantha. Samantha est vivante et vibrant quelque part. »