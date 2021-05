Kim cherche désespérément qui porte le faux Instagram de North

@norisblackbook n’a pas laissé la fête des mères passer inaperçue et a rendu hommage avec un message amusant dans lequel il souhaitait à Kim une bonne journée et lui a également dit que cela avait été une année de plusieurs changements, parmi lesquels ils se démarquent qu’ils ont arrêté de filmer KUWTK et que son meilleur ami avait des reflets blonds, cependant, n’a pas mentionné le divorce de Kanye West.

“Bonne fête des mères maman! L’année dernière a apporté beaucoup de changements pour vous: nous avons décidé d’arrêter de filmer KUWTK, vous et Corey avez eu 40 ans et Mme Jonathan a eu des reflets blonds. Vous l’avez géré avec tant de grâce et de classe Merci pour tout ce que tu fais et mon chèque de notre collaboration avec SKIMS a rebondi. S’il vous plaît appelez-moi », a écrit le faux Nord dans la légende.