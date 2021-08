Kim Chua, analyste principal chez PrimeXBT : le pont DOGE-ETH pourrait lancer ETH et DOGE sur la Lune

Un événement important s’est produit récemment, mais il est passé inaperçu par une grande partie de la communauté crypto, car la plupart des commerçants se sont concentrés sur le rallye phénoménal de Bitcoin. Cela impliquait Vitalik Buterin, fondateur d’Ethereum (ETH), et deux développeurs Dogecoin (DOGE), Ross Nicoll et Oscar Guindzberg. Le trio a commencé lors d’une vidéoconférence pour confirmer que le pont DOGE-ETH tant demandé est maintenant opérationnel et que le développement progresse bien.

Ce projet a été lancé en 2018 par les développeurs DOGE, mais a été suspendu indéfiniment pendant l’hiver crypto 2019. Cependant, depuis que le fondateur de l’ETH, Vitalik Buterin et Elon Musk, ont proposé que les deux pièces influentes travaillent ensemble en juin de cette année, le projet a été relancé et a été progresse très bien.

L’émergence de Buterin en tant que forme de soutien est importante car il a de l’influence auprès de l’ETH et de la communauté crypto. Votre soutien au projet le rend particulièrement légitime et réalisable.

Alors, à quoi sert ce pont DOGE-ETH ?

En termes simples, un pont DOGE-ETH permet à DOGE d’être utilisé sur toutes les plates-formes basées sur l’ETH. Un pont permet aux détenteurs de DOGE, qui n’ont actuellement aucune capacité de contrat intelligent, d’utiliser leur DOGE pour rejoindre le métaverse ETH, qui comprend une liste croissante d’innovations révolutionnaires, des systèmes financiers aux nouveaux systèmes économiques. Cela signifie essentiellement que les détenteurs de DOGE pourront participer à DeFi, NFT, Gaming, DAO, entre autres.

Ce pont fonctionne en permettant à DOGE de se verrouiller dans un contrat intelligent qui frappe ensuite un montant équivalent le représentant sur la blockchain ETH (via la norme de jeton ERC-20). Fondamentalement, il vous permet de créer une version ETH de DOGE que vous pouvez utiliser comme ETH et à partir de là, il vous rend votre DOGE dans toute sa splendeur une fois que vous avez terminé de faire ce que vous vouliez faire sur une plate-forme basée sur ETH et que vous vouliez votre DOGE arrière.

Bien que ce soit certainement une excellente nouvelle pour DOGE, cela pourrait être une nouvelle encore meilleure pour l’ETH. Afin de ne pas allonger cet article, je n’entrerai pas dans les détails sur le fonctionnement du processus de transition (vous pouvez lire l’organigramme ci-dessous).

Schéma montrant la mécanique du pont DOGE-ETH, tiré de Github

La clé à noter est que la façon dont ce pont fonctionne, du moins dans sa forme actuelle, nécessite l’utilisation de l’ETH comme tarif du gaz et également que l’ETH est placé en garantie pour les participants qui souhaitent devenir le « gardien » pour aider à la processus fluide de cette ” transformation d’entrée et de sortie “. Au lieu d’avoir une entité centralisée qui supervise le blocage et le déverrouillage de DOGE, l’ensemble du processus se fait via un contrat intelligent qui sera régi par une série de “gardiens” appelés opérateurs de pont.

Pour devenir un opérateur de pont, un participant doit placer des ETH en garantie. Ce processus est quelque peu similaire à la participation de l’ETH à l’ETH2.0, où les validateurs devront mettre l’ETH en garantie pour sécuriser le nouveau réseau PoS. Et tout comme les validateurs ETH2.0, ces opérateurs de pont recevront une récompense.

Par conséquent, ce pont pourrait augmenter l’utilisation d’ETH en termes de redevance gaz à payer, mais pas seulement cela, il réduit également l’offre circulante d’ETH, car les opérateurs de pont devront bloquer leur ETH. Bien que les détails du verrouillage de l’ETH ne soient pas encore disponibles, cela entraînera invariablement une augmentation de la demande d’ETH et une diminution de l’offre d’ETH sur le marché. Le lancement de ce pont aggravera inévitablement la crise d’approvisionnement déjà grave de l’ETH, augmentant encore son prix au fil du temps. Ce catalyseur de prix nouvellement créé s’ajoute aux développements passionnants actuels au sein de l’écosystème des EPF qui n’ont plus besoin d’être présentés.

Il a été largement admis que la hausse phénoménale du prix de l’ETH au cours de l’année écoulée a été principalement due à l’augmentation de la popularité dans le domaine des jeux de DeFi, NFT et blockchain, où l’ETH reste le leader incontesté. Malgré cette position de leader sur le marché, le nombre d’utilisateurs DeFi, qui représente plus de 90 % de l’utilisation de l’ETH, ne s’élève qu’à environ 3 millions sur une population mondiale de plus de 7 milliards ; il y a encore beaucoup de place pour la croissance.

Il est également largement admis que DOGE est la crypto-monnaie avec le plus grand nombre de détenteurs uniques, dont la majorité sont de nouveaux entrants dans l’espace crypto qui n’ont probablement pas été exposés à l’ETH, sans parler des écosystèmes DeFi et NFT.

Bien qu’il soit difficile de déterminer le nombre d’utilisateurs de DOGE, nous pouvons faire une estimation approximative en examinant les chiffres des médias sociaux. Il y a actuellement plus de 2,1 millions d’abonnés sur le compte subreddit de DOGE, tandis que son compte Twitter compte plus de 1,9 million d’abonnés, les deux étant les plus élevés parmi toutes les devises disponibles.

Le récent dépôt d’introduction en bourse de Robinhood a également montré à quel point DOGE a été important pour son entreprise, car les opérations de DOGE ont représenté 34% de ses revenus d’actifs cryptographiques au premier trimestre 2020, une augmentation drastique par rapport aux 4% du trimestre précédent. Les commerçants de crypto expérimentés n’utilisent généralement pas Robinhood pour effectuer leurs achats de crypto, ils le font généralement sur des échanges uniquement crypto. Ainsi, nous pouvons déduire de manière assez sûre que la plupart de ces acheteurs DOGE sur Robinhood sont de nouveaux entrants dans l’espace des crypto-monnaies au premier trimestre 2021 et n’ont peut-être pas participé à DeFi ou NFT.

Si ce grand groupe de nouveaux utilisateurs entre dans les plates-formes basées sur l’ETH via le pont DOGE-ETH, l’augmentation supplémentaire de l’utilisation de l’ETH pourrait être massive. L’attrait amical de DOGE a été en mesure d’attirer continuellement de nouveaux entrants dans l’espace cryptographique, car des sociétés bien connues axées sur les consommateurs comme Slim-Jim et même Burger King ont incorporé la pièce populaire dans leurs campagnes marketing, la rendant encore plus populaire. Par conséquent, DOGE n’apporte pas seulement ses détenteurs actuels à l’écosystème des EPF, il a le potentiel d’attirer beaucoup plus de nouveaux utilisateurs.

Le pont bénéficiera également grandement à DOGE car il crée un cas d’utilisation supplémentaire pour DOGE qui pourrait augmenter la demande et, plus important encore, bloquer une partie de l’offre de DOGE lorsque sa version réplique en ETH est utilisée dans diverses applications en ETH. Comme plus de DOGE sont bloqués à des fins d’utilisation et/ou de génération de rendement, l’offre circulante de DOGE sur le marché sera réduite, car ces DOGE bloqués ne seront pas disponibles à la vente, ce qui supprimera la pression de vente et sera bénéfique pour le le prix.

Pour conclure, ce pont est une excellente nouvelle pour l’ETH car il peut potentiellement apporter une multitude de nouveaux entrants dans le monde de DeFi et NFT, tout en donnant aux détenteurs de DOGE la possibilité de participer au monde de la finance décentralisée, des jeux et de la gouvernance et plus encore, ce qui n’est actuellement pas disponible pour les détenteurs de DOGE.

Le jeton le plus populaire au monde (DOGE) travaillant aux côtés du jeton le plus utilisé au monde (ETH) est une formidable combinaison qui peut potentiellement déclencher une croissance encore plus explosive dans deux crypto-monnaies déjà très bien classées.

La puissance du DOGE sera-t-elle ce dont l’ETH a besoin pour l’envoyer au-delà de BTC ? Et le cas d’utilisation supplémentaire compatible ETH enverra-t-il notre DOGE préféré sur la lune avant le Dogefather en janvier prochain? Comme beaucoup d’autres, j’ai hâte que le pont soit opérationnel. Il s’agit d’un développement passionnant qui mérite d’être surveillé. Les deux à la lune, je dirais.

À propos de Kim Chua, analyste de marché principal PrimeXBT :

Kim Chua est un spécialiste du commerce institutionnel avec une expérience réussie qui s’étend aux grandes banques, notamment Deutsche Bank, China Merchants Bank, et plus encore. Plus tard, Chua a lancé un fonds spéculatif qui a régulièrement atteint des rendements à trois chiffres pendant sept ans.

Chua est également une éducatrice dans l’âme qui a développé son propre programme de trading pour compte propre afin de transmettre ses connaissances à une nouvelle génération d’analystes. Kim Chua suit activement de près les marchés crypto et traditionnels et est impatient de trouver de futures opportunités de trading et d’investissement alors que les deux classes d’actifs très différentes commencent à converger.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport