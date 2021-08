Kim dit que les comparaisons avec Kate Middleton “ont tué son estime de soi”

in

Plus tard dans la série, elle s’est penchée sur les comparaisons avec la duchesse de Cambridge, qui à l’époque attendait son premier enfant, le prince George. Elle a expliqué que la critique la faisait s’asseoir à pleurer à la maison tout le temps. Tandis que Kim a pris du poids exagéré avec sa première grossesse, Kate Middleton a relevé le minimum.

Kim a dit que même si le les commentaires négatifs étaient momentanés ils l’ont affectée et lui ont fait avoir honte de sortir dans la rue, alors à la fin de sa grossesse, elle a essayé de rester hors de la vue du public à ce moment-là.

OXFORD, ROYAUME-UNI – 11 MAI : (SOUS EMBARGO POUR PUBLICATION DANS LES JOURNAUX BRITANNIQUES JUSQU’À 48 HEURES APRÈS LA DATE ET L’HEURE DE CRÉATION) Catherine, duchesse de Cambridge assiste au mariage de William van Cutsem et Rosie Ruck Keene à l’église St Mary the Virgin à Ewelme le 11 mai 2013 près d’Oxford, en Angleterre. (Photo de Max Mumby / Indigo / .) (.)