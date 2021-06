Kim dit que les Kardashian ne font pas la promotion de normes de beauté inaccessibles

in

“Respectueusement, que les Kardashian s’assoient là et disent qu’ils ne font pas la promotion de normes de beauté irréalistes avec un BBL aussi effronté (Brazilian Butt Lift) est insensé pour moi. Une fin étrange et triste pour un spectacle qui a commencé si réel et avec cela. peut être lié.”

Respectueusement, pour les Kardashians de s’asseoir là et de dire qu’ils ne font pas la promotion de normes de beauté irréalistes avec des BBL aussi flagrants, c’est fou pour moi. Une fin à la fin étrange et triste pour un spectacle qui a commencé si réel et si pertinent. – 🤠 (@middlekidchris) 21 juin 2021

“Cela me rend vraiment triste parce qu’ils ont été les pionniers de toute la norme de beauté” parfaite “, et ils n’ont même pas de remords pour les dommages qu’ils ont causés, même si je ne sais pas pourquoi j’attendais quelque chose de différent d’un Kardashian lmfao. “

Avec la conscience et la sensibilité qui existent actuellement pour identifier les chirurgies esthétiques, sachant qu’il y a à peu près tout ce que l’on peut faire pour modifier le visage et le corps, il est très difficile de croire que leurs corps ne sont que le résultat d’un régime et de routines d’exercices…