Kim Jabal, CFO d’Unity, quitte l’entreprise en mai

Le vice-président principal et directeur financier, Kim Jabal (photo), quittera le fabricant de moteurs Unity dans quelques mois.

La société a révélé la nouvelle dans un dossier 8K auprès de la Securities and Exchanges Commission des États-Unis, affirmant qu’elle quitterait la société le 14 mai de cette année. D’ici là, elle continuera à titre de conseiller, ce qu’elle recevra 293125 $ en compensation, soit la moitié de son salaire de base annuel pendant un an, ainsi que 100% de sa prime cible pendant six mois en 2021.

Cela fait suite à la nouvelle plus tôt en mars selon laquelle Unity avait embauché Luis Felipe Visoso en tant que vice-président directeur et directeur financier.

Ce changement de directeurs financiers intervient à un moment intéressant pour le spécialiste des moteurs; Unity est devenue publique en septembre 2020 avec une capitalisation boursière de 18 milliards de dollars. Le premier jour de négociation, l’action Unity valait 75 $, atteignant un sommet de 164,92 $ en décembre, avant de commencer à baisser en février lorsque la société a manqué ses prévisions financières pour les trois mois se terminant en décembre 2020.

Dans une interview en février, Jabal a déclaré que la véritable concurrence d’Unity provenait d’entreprises fabriquant toujours leurs propres moteurs de jeu plutôt que de son grand rival dans l’espace, Epic.

« Nous sommes heureux d’avoir de la compétition », a-t-elle déclaré.

« Mais notre vraie concurrence, ce sont en fait les entreprises qui ont toujours leur propre technologie locale. Elles construisent et maintiennent leur propre technologie. Vous avez vu notre part de marché sur les 1 000 meilleurs jeux. Nous en avons 71%. La prochaine tranche de marché Part est la Chine. Epic a un très petit pourcentage de mobiles. Dans d’autres domaines, comme la console et le PC, nous avons également une très grande part de marché.

« Ils ont un grand nom grâce à Fortnite, et c’est une excellente entreprise. Nous respectons ce qu’ils font. Ils sont en concurrence. Ils se tournent vers l’automobile et le cinéma. Nous les voyons dans ces domaines. Mais personnellement, j’aime notre positionnement. en ce que notre seule mission dans la vie est de rendre les créateurs et les développeurs plus performants. «

