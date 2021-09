Kim Jones et Donatella Versace expliquent pourquoi l’échange de marques est courageux – WWD

MILAN — C’était un moment marquant – et “quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant”, a souligné Donatella Versace.

Les invités qui ont assisté à l’événement privé qui s’est tenu au siège de Versace à Via Gesù dimanche soir ont eu une surprise – un échange créatif complet présenté sur la piste.

Donatella Versace a conçu une collection Fendi et Kim Jones, la directrice artistique de Fendi, a créé une gamme Versace. Les deux collections sont pour la pré-automne 2022 et seront disponibles à partir de mai dans les boutiques Fendi et Versace exclusivement.

Avant la Fashion Week de Milan et l’événement qui a clôturé la saison ici, Versace et Jones ont rencontré WWD pour révéler le projet – et dire que l’ambiance était joyeuse serait un euphémisme. Versace, vêtu d’un haut orange sous un tailleur-pantalon rose vif et portant des plateformes surdimensionnées, et Jones, vêtu d’un haut noir et d’un bermuda, étaient de bonne humeur, appréciant clairement de travailler ensemble au cours des derniers mois et impatients de voir la réaction à la collectes.

“J’aime Donatella et j’aime Versace”, a souligné Jones. « J’ai toujours admiré Donatella, et Versace fait partie de la culture dans laquelle j’ai grandi ; c’est un phénomène culturel. Et quand les choses dans la mode deviennent culturelles, elles durent très longtemps et c’est très intéressant. Avec Donatella, je ne connais pas une seule personne au monde qui ne la connaisse pas et ne tombe pas amoureuse d’elle quand ils la rencontrent – c’est la magie de Donatella.

Versace était tout aussi reconnaissant, serrant Jones dans ses bras de temps en temps sur le canapé qu’ils partageaient dans un bureau de son siège social de Milan, et le comparant même à un “frère plus jeune”.

“Je regarde tout autour de moi, en particulier la nouvelle génération de designers, et il y en a beaucoup et tout le monde n’est pas incroyable, à mon avis, mais certains que vous pouvez voir, ils sortent de la foule, et le premier [to do so] était Kim », a déclaré Versace, qui est connu pour défendre les jeunes créateurs depuis des années. « Ils ont tous des idées, ils voient la mode différemment des autres générations, ce qui est normal, mais Kim a ce passé de luxe. Il sait ce qu’est le luxe, il sait comment le rendre jeune et accessible à des publics plus jeunes, ce que je ne trouve chez personne d’autre, honnêtement. Il y a peut-être [others], mais je ne les ai pas vus. Kim a un grand cœur et quand il est ami avec quelqu’un, il donne tout.”

“Comme toi”, a sonné Jones.

“Moi, je suis pareil, c’est pourquoi j’ai peu d’amis, pas trop, il faut faire attention à qui on s’entoure”, a déclaré Versace.

L’idée du projet a été lancée pour la première fois en février, lors d’un dîner chez Donatella avec Jones, Silvia Venturini Fendi et sa fille Delfina Delettrez – en riant, elle vérifie qu’elle l’appelle toujours son frère “la maison de Gianni” sur Via Gesù. “Ils n’avaient jamais eu de conversation appropriée avant et ils ont simplement cliqué”, se souvient Jones.

Un look Fendi by Versace. Pier Nicola Bruno – image de courtoisie

« Voici deux dynasties italiennes qui se rejoignent, Karl [Lagerfeld] était le meilleur ami de Gianni et Karl n’avait pas beaucoup d’amis ; on pouvait les compter sur les doigts d’une main. Je me souviens qu’ils riaient, parlaient et faisaient des blagues. Ce que j’ai dans les yeux, c’est un moment de bonheur », se souvient Versace, en parlant du créateur de longue date de Chanel et Fendi, décédé en 2019. « Tout est venu naturellement. J’aime la créativité de Kim et son travail, c’est jeune, cool et nouveau et il y a de la qualité. Il sait couper un costume ; les idées sont une chose, mais savoir comment faire en sorte que ces idées deviennent une vraie mode et spéciale en est une autre. Il a les deux.

« En disant cela, pouvez-vous faire toutes mes collections ? » dit-elle avec un grand rire.

Conscients des rumeurs circulant il y a quelques saisons selon lesquelles Jones rejoignait Versace, avant qu’il ne soit d’abord sélectionné par Dior en tant que directeur artistique des vêtements pour hommes, puis par Fendi l’année dernière, ils sont passés à discuter du nouveau projet – sans divulguer les détails du vêtements. “Désolé, nous voulons garder cela comme une surprise”, a déclaré Jones.

“Tout le monde fait des collaborations, mais c’est la chose courageuse à faire, l’échange”, a sonné Versace.

Quant au spectacle lui-même, c’était un conte en deux chapitres – presque comme un Face-à-face de la mode, s’ouvrant avec la collection Versace by Fendi qui présentait toutes les signatures Versace – les épingles de sûreté; les imprimés baroques audacieux sur les robes, les hauts et les maillots de bain super courts ainsi que les fausses fourrures cisaillées avec les carrés Fendi et l’imprimé Versace coupés dessus, les chemises et shorts oversize dans les vêtements pour hommes et le cabas avec la Medusa – ainsi qu’un cabas avec ” Fendace” éclaboussa-t-il sur le côté. Mais il y avait aussi des robes super chics en noir uni ainsi qu’un numéro de dentelle rose pâle à paillettes que Gianni lui-même aurait pu créer. Et que serait Versace sans les mannequins, y compris Kate Moss, Esther Canadas, Amber Valletta et Shalom Harlow ?

Jones a fait sa révérence, les logos sur le mur sont ensuite passés de Versace aux Fendi F et Donatella a pris son tour, ajoutant une forte dose de sexy à la marque avec des minis courts couverts du logo Fendi; robes en maille; un tailleur-pantalon en denim des années 70 avec un bas à cloche ; Peekabos et baguettes Versace-ified (y compris les épingles à nourrice) et ses soirées – de longues robes roses et argentées chatoyantes portées par la part de mannequins de Donatella : Naomi Campbell, Mariacarla Boscono et Gigi Hadid.

Donatella s’incline alors seule, les mannequins s’alignent sur le fond dans un mélange total des deux collections puis les deux créatrices sortent bras dessus bras dessous.

L’échange va jusqu’à Fendi produisant la collection Versace et vice versa. “Cela fait partie de notre stratégie, une surprise – nous voulons que les gens disent” Quoi? “, A déclaré Versace.

Le projet signifiait que chaque designer s’est plongé dans les archives de l’autre marque. « Nous avons examiné les codes et le présent », a expliqué Jones. « C’est notre interprétation de ce que nous voyons. Fendi et Versace ont cet héritage, et les jeunes s’y mettent en trouvant les vêtements de leurs parents. Les jeunes filles vont devenir complètement folles à ce sujet », a-t-il prédit.

« J’étais si fier quand il est venu à [the Italian city] Novara pour voir les archives, tout le travail de Gianni », a déclaré Versace. « Je voulais vraiment lui montrer. Tant de gens voient les photos mais pas les vrais vêtements.

Jones a accepté. «C’était une grande, grande chose pour moi, je n’avais jamais vu que des photos. C’était un honneur pour moi. J’ai fait beaucoup de recherches sur le travail de Gianni puisque c’est là que tout a commencé, et j’ai pensé à des façons de l’interpréter.

Invité à élaborer en haussant les épaules, il a ajouté : « Cela vous parle, c’est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas comment décrire mon travail en cours. Je le fais juste, j’y pense, puis ça évolue.

« Et c’était pareil pour moi, je suis allé chez Fendi et [metaphorically] Karl, la famille Fendi était là », a déclaré Versace. « Le savoir-faire est incroyable et c’est ce qu’est vraiment la mode. Karl le savait. Si vous pensez que la mode est un t-shirt avec une écriture dessus, ce n’est pas vrai. Mais il ne s’agit pas seulement de regarder les archives et les vêtements, il s’agit d’avoir une conversation entre nous. C’est inspirant de lui parler.

Un look Versace by Fendi. Pier Nicola Bruno – image de courtoisie

“Fendi est très axé sur l’artisanat et ce que j’ai vu dans les archives Versace concernait l’artisanat”, a déclaré Jones. « Voici deux marques vraiment incroyables qui travaillent ensemble, deux sociétés qui n’appartiennent pas au même groupe, ce n’est pas une question d’argent ; nous nous aimons tous et Silvia ressent exactement la même chose que moi à propos de Donatella.

Les deux designers se sont hérissés à l’idée que n’importe qui puisse comparer ce projet au piratage Gucci-Balenciaga du printemps dernier, rejetant la suggestion.

“C’est une nouvelle façon de faire les choses, et cela signifie confiance et honnêteté”, a déclaré Versace. “Je veux toujours aller de l’avant et c’était un rêve pour moi.”

«Nous sommes tous les deux très ouverts, nous savons que les choses doivent changer et s’adapter, nous sommes réalistes quant à ce qui peut arriver et cela a été fait assez rapidement. Nous voulions le faire rapidement au cas où quelqu’un d’autre proposerait le concept », a déclaré Jones, s’émerveillant de la façon dont la production est beaucoup plus rapide en Italie qu’en France compte tenu de la proximité du pipeline.

Lorsqu’on lui a demandé si d’autres collections suivraient, Jones s’est refusé à donner une réponse définitive. « Nous ne savons pas ; Voyons comment ça se passe.”

“Il va me manquer”, a déclaré Versace avec un petit rire.

A-t-elle été surprise du résultat final ? “Je ne m’attendais jamais à ce qu’il fasse pour Versace”, a-t-elle déclaré en riant. « J’étais tellement heureux quand j’ai vu la collection. C’était un rêve.”

“C’était fait par amour, et Silvia aimait aussi beaucoup travailler avec les codes de Versace sur les accessoires parce qu’elle a été Fendi toute sa vie”, a déclaré Jones.

“Elle est incroyable; La mère de Silvia était la meilleure amie de Gianni – c’est une longue histoire d’amour », a déclaré Versace.

« C’est agréable de célébrer, nous avons tous traversé des moments très difficiles récemment. Paris domine beaucoup la mode donc c’est sympa d’apporter [the attention] retour à Milan », a déclaré Jones. «Ce fut une pure expérience de joie, passer le meilleur moment. J’aime mon travail, j’adore venir en Italie pour en faire l’expérience et la nourriture – qui est dangereuse », a-t-il conclu avec un sourire.