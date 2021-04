Kim Jones et Kenny Scharf ont conçu de nouveaux looks Dior pour la plage – WWD

COUVERTURE DE PLAGE BABYLON: Le créateur pour hommes de Dior, Kim Jones, étend sa collaboration avec l’artiste Kenny Scharf à une collection capsule de vêtements de plage qui arrivera dans certains magasins Dior à partir de la mi-avril.

La garde-robe décontractée aux reflets rétro comprend des t-shirts, des polos, des shorts et des peignoirs. Les motifs Dior Oblique ton sur ton s’associent au tissu éponge, aux effets bicolores et joue sur la transparence. Les survêtements bleus ou blancs arborent le logo Dior en caoutchouc.

Le tableau psychédélique 2011 de Scharf «Viva Mare Viva Mar», mettant en vedette des créatures aquatiques aux couleurs pop, apparaît sur une chemise en soie et un maillot de bain, ainsi qu’un bandana. Les accessoires incluent un sac bateau en jacquard Dior Oblique, des sandales Atlas dans une nouvelle version blanche et une bouteille d’eau en acier avec une sangle en cuir et nylon.

Jones a fait des collaborations artistiques une caractéristique centrale de son processus de conception, avec une préférence pour les artistes qui se retrouvent dans la culture pop. Les peintures de dessin animé de Scharf imprégnées de science-fiction ont inspiré la collection pré-automne, dévoilée en décembre avec un film qui montrait des mannequins marchant dans un contexte intergalactique sur une bande originale de Deee-Lite.

Voir également:

Dior Collaboration Caps Banner Year pour Kenny Scharf

Dior fait exploser des ballons géants pour une collection pré-automne

EXCLUSIF: La campagne pour hommes Dior propose une thérapie par la couleur – Style Kenny Scharf