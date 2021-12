Kim Jong-un a défié le dernier souhait de son père avec l’assassinat présumé de son frère aîné | Monde | Des nouvelles

Il y a dix ans cette semaine, Kim Jong-il est décédée d’une crise cardiaque à l’âge de 69 ans. surmenage. Des millions de Nord-Coréens ont été « engloutis dans une tristesse indescriptible », selon KNCA, l’agence de presse d’État.

Des images ont émergé de personnes pleurant ouvertement à Pyongyang, souvent en grands groupes, affalées sur le sol.

Son fils, Kim Jong-un, a été annoncé comme le « grand successeur », derrière lequel les Nord-Coréens devraient s’unir.

Les dix prochaines années se révéleront être des montagnes russes pour la Corée du Nord et le monde.

De nombreux experts ont depuis noté que Kim Jong-un a réussi à militariser son pays à un point que son père ne l’a jamais fait.

À plusieurs reprises, il a menacé le monde de guerre nucléaire, tout en suggérant brièvement qu’il était prêt à faire la paix après avoir rencontré l’ancien président Donald Trump.

À la mort de Jong-il, on ne savait pas dans quelle direction il souhaitait que la Corée du Nord aille.

Quelques mois après sa mort, cependant, des extraits de son testament final auraient été obtenus par deux groupes de réflexion en Corée du Sud, détaillant son futur héritage pour l’État.

Il a demandé au pays de renoncer à la guerre avec son adversaire de longue date dans le sud, selon des extraits obtenus et rendus publics par le Sejong Institute, un groupe de réflexion sud-coréen.

Cependant, il a également ordonné à la Corée du Nord de continuer à développer des armes de destruction massive, dans des extraits obtenus par Lee Yun-keol, un transfuge nord-coréen de premier plan et chef du NK Strategic Information Service Centre, un groupe de réflexion basé à Séoul.

L’une des demandes les plus marquantes concernait ses enfants issus de mariages antérieurs et la manière dont ils devraient être protégés.

Il a demandé que des soins particuliers soient accordés à son fils aîné, Kim Jong-nam, et qu’il lui soit permis une « vie confortable à l’étranger », selon SinoNK, une revue consacrée à l’étude de l’Asie du Nord-Est.

Pourtant, ce qui s’est déroulé ne pourrait pas être plus éloigné des souhaits de Kim Jong-il.

Le demi-frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a été tué lors d’un attentat à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, en 2017.

En attendant un vol, l’homme de 45 ans a été approché par deux femmes lors d’incidents séparés à quelques instants d’intervalle et étouffé par ce qu’il a dit aux réceptionnistes était un liquide – il s’est avéré plus tard être l’agent neurotoxique mortel VX.

Il a été emmené dans un hôpital voisin, mais une autopsie ultérieure a déterminé qu’il est probablement décédé dans les 20 minutes suivant l’exposition à l’agent neurotoxique.

Deux femmes, Siti Aisyah, d’Indonésie, et Doan Thi Huong, du Vietnam, ont été arrêtées. Mme Aisyah a affirmé plus tard qu’on lui avait dit qu’elle participait à une farce et croyait que la substance utilisée était de l’huile pour bébé.

Dans une interview au Mail on Sunday, elle a déclaré avoir été recrutée par des hommes qu’elle croyait être des producteurs de télévision, qui lui ont dit qu’elle pourrait devenir une star de Youtube en faisant des farces pour des vidéos virales.

Comme le rapportent plusieurs publications, dont Business Insider, ces hommes seraient des agents secrets nord-coréens et ont recruté Mme Aisyah pour assassiner Kim Kong-nam sur ordre de Kim Jong-un.

Une enquête du Guardian intitulée « Comment la Corée du Nord s’en est sortie avec l’assassinat de Kim Jong-nam », a exploré la nature complexe de l’assassinat.

Il a noté comment, alors que l’attaque était menée, « au moins quatre agents nord-coréens se cachaient à proximité pour assister au massacre public et étaient prêts avec un plan de secours en cas de problème ».

Dans les heures qui ont suivi l’attaque, ces agents ont passé les postes de contrôle de l’immigration et sont montés à bord de vols hors du pays, « accompagnés d’un diplomate nord-coréen ».

Le rapport a poursuivi: « Leurs itinéraires de vol de retour vers Pyongyang ont été soigneusement calculés pour éviter les pays qui pourraient immobiliser leurs avions et arrêter les hommes. »

Vipin Narang, professeur de politique au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré : « La raison de le faire publiquement est de laisser une carte de visite, pour montrer au monde que Kim Jong-un n’a pas peur d’utiliser une arme de destruction massive à un aéroport international bondé. »

Les demi-frères ne s’entendaient pas, Kim Jong-nam s’opposant ouvertement au règne de Kim Jong-un.

Kim Jong-nam était, en fait, considéré comme un informateur de la CIA avant d’être assassiné et a vécu la majeure partie de sa vie en dehors de la Corée du Nord.

Mme Thi Huong, la Vietnamienne accusée du meurtre, a été libérée deux ans après son incarcération.

Elle a accepté un accord avec les procureurs malaisiens et a plaidé coupable à une accusation moins grave « causant un préjudice ».

Mme Aisyah a été relâchée de la même manière, déclarant plus tard: « Je me sens heureuse. Je ne savais pas que cela arriverait. Je ne m’y attendais pas. »

Tous deux encouraient la peine de mort s’ils étaient reconnus coupables de meurtre.

Depuis sa naissance en 1971, Kim Jong-nam devait diriger la Corée du Nord.

Mais après avoir été envoyé dans un pensionnat suisse, il a développé un goût pour le luxe et un art de vivre hautain.

En 2001, un incident le concernant s’est produit, qui aurait apporté honte et humiliation à la Corée du Nord et à sa famille.

Arrivé à l’aéroport international de Narita au Japon, accompagné de deux femmes et d’un garçon de quatre ans, identifié comme son fils, il a été détenu et arrêté pour avoir tenté d’entrer dans le pays avec un faux passeport dominicain, en utilisant un pseudonyme chinois.

Après avoir été détenu, il a été expulsé vers la Chine, où il a déclaré qu’il se rendait au Japon pour visiter Tokyo Disneyland.

L’incident a amené son père à annuler une visite prévue en Chine, en raison de l’embarras, et la réputation de Kim Jong-nam ne s’est jamais rétablie.