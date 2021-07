Kim Jong-un annonce que les « liens de parenté » avec la Chine « resteront immortels » au milieu des tensions | Monde | Nouvelles

Jeudi, le chef du pays a souligné les relations étroites entre les deux pays voisins, ont rapporté les médias officiels. Kim Jong-un a souligné à quel point leurs liens « de sang » sont étroits, faisant référence à la guerre de Corée de 1950-53.

Il a déclaré que la Chine avait aidé sa nation “au prix de son sang” alors que la Corée du Nord faisait face “aux épreuves les plus dures et les plus difficiles”.

Ces remarques interviennent alors que le dirigeant nord-coréen a visité mercredi la Tour de l’Amitié à Pyongyang pour commémorer le 60e anniversaire de l’armistice.

Le chef a placé une couronne à la base de la statue pour honorer l’anniversaire.

“L’âme noble et les exploits du peuple chinois qui ont aidé la lutte historique sacrée du peuple coréen au prix de son sang lorsque la RPDC subissait les épreuves les plus dures et les plus difficiles resteront immortels”, a déclaré Kim Jong-un.

Jong-un était accompagné de Jo Yong-won, secrétaire aux affaires organisationnelles du Comité central du parti, et Ri Pyong-chol, vice-président du Comité central du Parti des travailleurs ainsi que d’autres responsables.

C’est la troisième fois que Jong-un visite le monument depuis qu’il a pris le pouvoir.

Il s’est rendu pour la première fois en juin 2019 lors de la visite du président chinois Xi Jinping.

Le dirigeant est ensuite revenu en octobre de l’année dernière pour marquer le 70e anniversaire de la participation de la Chine à la guerre.

Les commentaires du leader interviennent au milieu des pourparlers entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour rouvrir un bureau de liaison conjoint qui a fait sauter l’année dernière par Pyongyang.