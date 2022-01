Kim Jong un cheese : le dictateur s’est retiré de la vie publique « après avoir mangé trop de fromage » | Monde | Des nouvelles

Kim Jong-un : le point de vue d’un médecin sur la perte de poids révélé par un journaliste

Le guide suprême nord-coréen, qui a célébré son 38e anniversaire aujourd’hui, avait l’air nettement plus mince sur les photos publiées par les médias d’État en décembre. M. Kim a été photographié lors d’une réunion décisionnelle clé au cours de laquelle il fait généralement des annonces politiques importantes pour le nouvel an. Selon l’agence de presse centrale coréenne, le Comité central du Parti des travailleurs se réunissait pour décider des politiques destinées à « guider la lutte de notre parti et de notre peuple. […] à la prochaine étape de la victoire.

Lors de la réunion, la perte de poids continue de M. Kim a attisé les spéculations selon lesquelles il souffrait de problèmes de santé.

Les autorités nord-coréennes ont insisté sur le fait que le leader mange simplement moins « pour le bien du pays » à la lumière des graves pénuries alimentaires.

Au cours de ses 10 années en tant que chef suprême, le poids de M. Kim a fluctué, il aurait déjà gonflé à 20 pierres en raison d’une obsession pour le fromage suisse.

L’amour déclaré de M. Kim pour le fromage est né lorsqu’il était étudiant à l’école internationale privée de Berne en Suisse entre 1993 et ​​1998.

On pensait autrefois que Kim Jong-Un s’était retiré de la vie publique en raison d’une dépendance au fromage (Image: .)

M. Kim avait l’air nettement plus mince sur les photos publiées par les médias d’État en décembre (Image: .)

Selon un rapport du Mirror, il fait même livrer des envois spéciaux en Corée du Nord, tandis qu’il a également envoyé des émissaires en France afin que les cuisiniers nord-coréens puissent s’inscrire à des cours de fabrication de fromage.

Apparemment, M. Kim s’est même brièvement retiré de la vie publique en 2014 après avoir mangé trop de fromage Emmental.

Un expert a affirmé que le chef souffrait de la goutte en raison de son amour de la nourriture.

Alors qu’il assistait à l’anniversaire de la mort de son grand-père en 2014, M. Kim a été aperçu en train de boiter.

Kim Jong Il, est décédé d’une crise cardiaque il y a 20 ans (Image: .)

S’adressant au Mirror, Michael Madden, un expert du leadership nord-coréen, a déclaré : « D’après sa démarche, il semble qu’il ait la goutte, quelque chose en raison d’un régime alimentaire et d’une prédisposition génétique qui ont affecté d’autres membres de la famille de M. Kim.

M. Kim a pris le pouvoir en 2011, après que son père, Kim Jong Il, est décédé d’une crise cardiaque.

Au cours des deux dernières années, l’économie nord-coréenne a été anéantie par le coronavirus ainsi que par les sanctions internationales dues à l’arsenal nucléaire du pays.

Le pays est également confronté à une crise alimentaire après avoir été touché par de graves inondations.

La Corée du Nord fait face à une pénurie alimentaire massive (Image: .)

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la Corée du Nord manquait de 860 000 tonnes de nourriture en 2021.

C’est l’équivalent de 2,3 mois d’utilisation alimentaire.

Lors de la réunion du parti en décembre, M. Kim s’est engagé à « augmenter la production agricole et résoudre complètement le problème alimentaire ».

Il a souligné que les objectifs de production devaient « être atteints phase par phase au cours des 10 prochaines années », selon l’agence de presse centrale nord-coréenne.

La Corée du Nord fait face à des sanctions internationales en raison de l’arsenal nucléaire du pays (Image: .)

En avril de l’année dernière, M. Kim a fait un rare aveu de conflits imminents dans le pays.

Il a appelé les autorités à « mener une autre ‘marche ardue’ plus difficile afin de soulager un peu notre peuple de la difficulté ».

La marche ardue fait référence à la famine dans le pays dans les années 90, après la chute de l’Union soviétique.

En juillet dernier, l’État a ordonné à ses citoyens de produire leur propre nourriture, en prévision de pénuries alimentaires qui dureraient trois ans.

Trois mois plus tard, M. Kim a déclaré aux citoyens nord-coréens que l’approvisionnement alimentaire du pays serait affecté jusqu’en 2025, date à laquelle il rouvrira sa frontière avec la Chine.

Les deux pays ont fermé leurs frontières et suspendu tout commerce en 2020, ce qui a coupé les importations de produits alimentaires et l’accès des agriculteurs aux engrais.