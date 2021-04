Kim Jong Un compare les malheurs économiques de la Corée du Nord à la famine des années 90

Lors du congrès du parti en janvier, Kim a ordonné aux responsables de bâtir une économie autosuffisante plus forte et de réduire la dépendance à l’égard des importations. (Image .)

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à mener une autre «marche ardue» pour lutter contre de graves difficultés économiques, en les comparant pour la première fois à une famine des années 1990 qui a tué des centaines de milliers de personnes. Kim avait précédemment déclaré que son pays était confronté à la «pire situation» en raison de plusieurs facteurs, notamment la pandémie de coronavirus, les sanctions américaines et les catastrophes naturelles l’été dernier. Mais c’est la première fois qu’il établit publiquement un parallèle avec la famine meurtrière.

Les groupes de surveillance de la Corée du Nord n’ont détecté aucun signe de famine massive ou de catastrophe humanitaire. Mais les commentaires de Kim suggèrent toujours à quel point il considère sérieusement les difficultés actuelles – qui, selon les observateurs étrangers, sont le plus grand test de son règne de neuf ans.

« Il y a de nombreux obstacles et difficultés devant nous, et donc notre lutte pour mettre en œuvre les décisions du huitième Congrès du Parti ne serait pas tout à fait simple », a déclaré Kim jeudi aux membres inférieurs du parti au pouvoir, selon le Korean Central News. Agence.

«J’ai décidé de demander aux organisations du WPK (Parti des travailleurs de Corée) à tous les niveaux, y compris son Comité central et les secrétaires de cellule de tout le parti, de mener une autre marche ardue plus difficile» afin de soulager notre peuple de la difficulté, même un peu », a déclaré Kim.

Le discours de Kim est intervenu lors de la cérémonie de clôture d’une réunion du parti avec des milliers de membres de la base du parti au pouvoir, appelés secrétaires de cellule. Lors de son discours d’ouverture mardi, Kim a déclaré que l’amélioration des moyens de subsistance publics face à la «pire situation de tous les temps» dépendrait des cellules du parti.

Lors du congrès du parti en janvier, Kim a ordonné aux responsables de bâtir une économie autosuffisante plus forte, de réduire la dépendance aux importations et de fabriquer plus de biens de consommation. Mais les problèmes de la Corée du Nord sont le résultat de décennies de mauvaise gestion, d’isolement auto-imposé et de sanctions sur son programme nucléaire, disent les analystes.

Les données chinoises montrent que le commerce de la Corée du Nord avec la Chine, son plus grand partenaire commercial et bienfaiteur de l’aide, a diminué d’environ 80% l’année dernière suite à la fermeture de la frontière nord-coréenne dans le cadre de mesures pandémiques strictes.

Les experts disent que la Corée du Nord n’a pas d’autre option car une épidémie majeure de coronavirus pourrait avoir des conséquences désastreuses sur son système de soins de santé défectueux. Cha Deok-cheol, porte-parole adjoint au ministère de l’Unification de la Corée du Sud, a déclaré vendredi aux journalistes qu’il y avait plusieurs signes indiquant que la Corée du Nord prend des mesures pour faciliter le contrôle à sa frontière avec la Chine, y compris les propres rapports du Nord selon lesquels il a mis en place un nouvel antivirus. installations à la frontière et adopté de nouvelles lois sur la désinfection des marchandises importées.

La Corée du Nord a dépendu pendant des années de l’aide internationale après la famine du milieu des années 90, précipitée par la perte de l’assistance soviétique, la mauvaise gestion et les catastrophes naturelles. Le nombre exact de morts n’est pas clair, variant de centaines de milliers à 2 millions à 3 millions.

Certains experts disent que les difficultés actuelles de la Corée du Nord ne mèneront pas à la famine parce que la Chine ne laissera pas cela se produire. Ils disent que la Chine s’inquiète de l’inondation des réfugiés nord-coréens au-dessus de la frontière ou de l’établissement d’une Corée pro-américaine et unifiée à sa porte.

Lorsque Kim a échangé le mois dernier des messages avec le président chinois Xi Jinping, les médias d’État de la Corée du Nord ont déclaré que M. Xi s’était engagé à «offrir une vie meilleure aux peuples des deux pays». Certains analystes y ont vu une indication que la Chine fournirait bientôt à la Corée du Nord de la nourriture, des engrais et d’autres fournitures dont elle avait grand besoin et qui avaient été considérablement réduites en raison de la fermeture pandémique des frontières.

