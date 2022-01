Kim Jong Un ignore largement les États-Unis et la Corée du Sud dans son discours de fin d’année et promet le développement d’armes

SEOUL – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de rechercher des armes de haute technologie pour contrer ce qu’il a appelé l’instabilité militaire dans la péninsule coréenne, mais a largement ignoré les États-Unis et la Corée du Sud dans un discours de fin d’année.

Clôturant vendredi une session plénière de cinq jours du Parti des travailleurs, M. Kim s’est largement concentré sur les affaires intérieures, évoquant les grands projets de logement, le développement rural pour surmonter les pénuries alimentaires et la nécessité de faire de la lutte du pays contre Covid-19 une priorité, selon à un rapport des médias d’État.

M. Kim n’a fait aucune référence au président Biden ou aux États-Unis, alors qu’il n’a évoqué qu’une seule fois les relations intercoréennes. L’environnement militaire de la péninsule coréenne est instable, a déclaré M. Kim, exigeant que les défenses du pays « soient encore plus puissamment propulsées sans un seul instant ».

Les réunions du parti ont coïncidé avec le dixième anniversaire de l’accession officielle au pouvoir du dictateur nord-coréen de troisième génération, âgé de 37 ans, après la mort de son père en décembre 2011.

Le leader nord-coréen Kim Jong Un, au centre, salue depuis un balcon les troupes et les spectateurs rassemblés lors d’une célébration du 73e anniversaire de la nation sur la place Kim Il Sung à Pyongyang, Corée du Nord, le 9 septembre 2021. (Associated Press)

Pendant des décennies, les dirigeants nord-coréens ont prononcé des allocutions télévisées le 1er janvier, qui portaient souvent sur les affaires étrangères. Mais ces dernières années, M. Kim a sauté de tels discours, sans aucune indication qu’il en prononcerait un samedi.

Tour vers l’intérieur

Le régime de Kim s’est replié sur lui-même pendant la pandémie, ayant bouclé ses frontières pour éloigner Covid-19 et ignorant la sensibilisation des États-Unis et de la Corée du Sud. L’économie de Pyongyang a faibli, tandis que M. Kim a appelé à l’autonomie pour naviguer dans ce qu’il a appelé la pire crise que le pays ait jamais connue.

L’accent mis par M. Kim sur les problèmes locaux ne reflète aucun changement significatif dans la situation intérieure de la Corée du Nord ou les circonstances extérieures entourant le pays, laissant peu de justification pour changer de tactique avec Washington et Séoul, a déclaré Rachel Lee, une boursière non-résidente au 38 North, un site Web axé sur Corée du Nord.

L’approche attentiste pourrait changer en fonction de changements externes, tels que le résultat de l’élection présidentielle sud-coréenne en mars. Mais le régime de Kim ces dernières années n’a pas fermé la porte à la diplomatie, a ajouté Mme Lee. « Donc, si et quand il décide de commencer à se réengager, cela ne semblera pas étrange au peuple nord-coréen », a-t-elle déclaré.

D’autres analystes nord-coréens ont déclaré que le discours en plénière de M. Kim a mis en évidence les priorités du pays (et non) pour le moment. « La mention exceptionnellement courte des relations intercoréennes et de la politique étrangère suggère que la Corée du Nord n’est pas prête à s’engager avec la Corée du Sud ou les États-Unis cette année », a déclaré Cheong Seong-chang, analyste nord-coréen au Sejong Institute, un groupe de réflexion privé. près de Séoul.

Adresses précédentes

Dans le passé, M. Kim a utilisé les adresses du 1er janvier pour dévoiler des changements politiques majeurs et transmettre des messages aux États-Unis et à la Corée du Sud. En 2018, il a fait une annonce surprise pour envoyer une délégation de haut niveau aux Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, tout en notant également qu’un « bouton nucléaire est toujours sur le bureau de mon bureau ».

Le leader nord-coréen Kim Jong-Un est vu lors d’une réunion avec un comité du Parti des travailleurs de Corée au sujet du test d’une bombe à hydrogène, dans un lieu inconnu, le 3 septembre 2017. (.)

En 2019, M. Kim a utilisé cette allocution pour renforcer sa volonté de rencontrer à nouveau et à tout moment le président de l’époque, Donald Trump. Les deux dirigeants se sont rencontrés peu après à Hanoï, bien que le sommet n’ait pas abouti à un accord nucléaire. Les pourparlers n’ont fait aucun progrès perceptible depuis. Un an plus tard, il a sauté une apparition télévisée, les médias d’État ayant rendu compte d’un long discours politique prononcé la veille, exhortant les Nord-Coréens à s’engager dans une longue période de sanctions.

En 2021, le seul message de M. Kim était une courte lettre publiée dans le principal journal du pays, remerciant les citoyens.

Dans son discours de vendredi, M. Kim a déclaré que ce serait une autre « grande lutte à mort » pour l’année à venir.

« Pyongyang se concentrait en interne sur la résolution de ses problèmes économiques avec peu d’attention sur le monde extérieur », a déclaré Bruce Klingner de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur. « Bien que l’absence de menaces grandiloquentes soit la bienvenue, il y avait peu dans le message de cette année pour suggérer une reprise du dialogue ou des négociations. »

