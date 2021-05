Kim Jong un: Le dictateur INTERDIT les médicaments chinois des hôpitaux après la mort de son aide | Monde | Nouvelles

Le haut fonctionnaire est décédé subitement après avoir reçu une injection de cocarboxylase importée de Chine. Selon les rapports, il souffrait de maladies cardiaques ainsi que d’hypertension artérielle et était soigné à l’hôpital universitaire médical de Pyongyang. La cocarboxylase est normalement utilisée pour aider les patients souffrant de fatigue, mais en Corée du Nord, elle fonctionne comme une panacée pour traiter les maladies pulmonaires, l’hypertension artérielle et même les infections contagieuses.

Le chef suprême aurait été furieux en apprenant la mort de son représentant de confiance.

L’homme, dans la soixantaine, avait travaillé dans le secteur économique sous Kim Jong Il, le père du dirigeant actuel.

Le dictateur nord-coréen aurait exprimé sa tristesse d’avoir perdu un “fonctionnaire aussi talentueux”, selon le média basé à Séoul Daily NK.

Kim a immédiatement ordonné que tous les médicaments chinois soient retirés des hôpitaux de Pyongyang.

Dans le même temps, il a ordonné aux scientifiques d’arrêter leurs essais sur les vaccins chinois Covid et de se concentrer sur la production d’un vaccin domestique à la place.

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant nord-coréen agit unilatéralement pour interdire les choses.

Le document indique que les mulets et autres coiffures non autorisées sont un “comportement antisocialiste” et font partie du “vent jaune du capitalisme”.

Les vêtements de style occidental tels que les jeans déchirés ou skinny, les t-shirts à slogan et les piercings au nez et aux lèvres sont également interdits.

Pendant ce temps, les responsables continuent de sévir contre la musique pop à la suite du succès des groupes de K-pop sud-coréens tels que BTS et Blackpink.