Kim Jong-un prépare l’exécution massive de transfuges « renvoyés pour mourir » | Monde | Nouvelles

Corée du Nord : la crise de la malnutrition s’aggrave pour la population

La Chine a déjà renvoyé environ 50 évadés, dont des pilotes de l’armée de l’air, qui risquent tous la peine de mort, ont déclaré des sources chinoises au réseau d’information soutenu par les États-Unis Radio Free Asia. Les premiers rapatriements depuis la fermeture de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine en janvier 2020 ont eu lieu le 14 juillet dans la ville de Sinuiju, au nord-ouest.

Parce qu’il est devenu de plus en plus difficile pour ceux qui fuient en Chine de se rendre dans un pays tiers, les transfuges sont régulièrement rassemblés et renvoyés en Corée du Nord.

Le groupe de retour plus tôt ce mois-ci avait déjà été détenu dans une prison de Shenyang à 250 miles, certains pendant deux ans.

S’exprimant à l’époque, l’initié, un citoyen chinois d’origine coréenne, a déclaré: “Le bureau de douane de Dandong a été ouvert juste pour aujourd’hui et ils ont renvoyé environ 50 évadés nord-coréens en Corée du Nord dans deux bus.

« Ce matin, des dizaines de policiers se sont alignés devant le bureau des douanes pour bloquer l’accès du public et s’assurer que personne ne filmait le rapatriement.

« Il y a 50 hommes et femmes au total, dont des soldats et des pilotes nord-coréens qui ont servi dans l’armée de l’air.

Kim Jong-un prévoit des exécutions massives de transfuges, affirme RFA (Image: WIKICC)

Frontière de la Corée du Nord avec la Chine (Image : Google)

« Parmi eux, il y a aussi une femme d’une trentaine d’années qui a fait des tas d’argent dans la province du Hebei.

“On disait qu’elle était très riche, mais ses voisins l’ont dénoncée.”

Il y a beaucoup plus de citoyens nord-coréens détenus par les Chinois qui sont également susceptibles d’être renvoyés, a déclaré l’initié.

Une autre source a déclaré que des spectateurs chinois avaient exprimé leur sympathie pour le groupe.

Kim Jong-un est le chef suprême de la Corée du Nord (Image : GETTY)

Ils ont expliqué : « Ils ont dit ‘S’ils partent, ils mourront. C’est horrible qu’après avoir fui leur pays pour survivre, ils soient exécutés jeunes.’

“Les témoins ont même montré de l’hostilité envers la police, qui les envoie essentiellement pour mourir.”

Les rapatriements ont obtenu le feu vert après que Pyongyang a finalement cédé, ayant refusé plusieurs demandes des autorités chinoises.

La deuxième source a expliqué : « Les autorités chinoises avaient prévu de rapatrier les évadés à plusieurs reprises depuis avril, mais elles n’ont pas pu car la Corée du Nord a refusé de les accepter, invoquant des mesures de quarantaine contre les coronavirus. »

Des soldats nord-coréens patrouillent sur les rives de la rivière Yalu en 2006 (Image : GETTY)

Des soldats nord-coréens effectuent des exercices d’entraînement dans la ville nord-coréenne de Sinuiju en 2018 (Image: GETTY)

Parmi les 50 premiers se trouvent des Nord-Coréens qui se sont échappés après le début de la pandémie de coronavirus, ont-ils expliqué, ajoutant : « Il leur sera donc difficile d’éviter des sanctions sévères à leur retour en Corée du Nord. »

Les autorités nord-coréennes auraient également envoyé 90 résidents de longue durée de nationalité chinoise à travers la frontière vers la Chine dans des bus vides envoyés pour recevoir les évadés nord-coréens.

Les citoyens chinois qui vivent en Corée du Nord depuis des générations sont autorisés à voyager relativement librement en Chine.

Lors d’une conférence de presse lundi, le ministère sud-coréen de l’Unification n’a pas été en mesure de confirmer les informations.

Fiche d’information sur Kim Jong-un (Image : Express)

Le porte-parole Lee Jong Joo a déclaré : « Le gouvernement a déployé divers efforts pour protéger et soutenir les transfuges nord-coréens à l’étranger.

“Cependant, il n’y a rien que le ministère puisse confirmer concernant la question.”

Pékin affirme qu’il est obligé de renvoyer les Nord-Coréens vivant illégalement sur le territoire chinois par le Traité d’extradition réciproque des criminels évadés de la RPC-RPDC de 1960 et le Protocole de coopération mutuelle de 1986 pour le travail de maintien de la sécurité nationale et de l’ordre social et des zones frontalières.

Les groupes de défense des droits de l’homme soutiennent cependant que le rapatriement forcé viole la responsabilité de la Chine de protéger les évadés en vertu de la Convention sur les réfugiés.

La puissance militaire de la Corée du Nord en chiffres (Image: Express)

Selon les statistiques du ministère de l’Unification, seuls 229 évadés se sont rendus en Corée du Nord l’année dernière en raison des difficultés posées par la pandémie de coronavirus.

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré : « Les Nord-Coréens rapatriés de force sont couramment soumis à la torture, à la détention arbitraire, à l’exécution sommaire, à l’avortement forcé et à d’autres formes de violence sexuelle.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations récentes selon lesquelles près de 50 Nord-Coréens auraient été rapatriés de force.

« Nous continuons d’exhorter la Chine à remplir ses obligations internationales en tant que partie à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 et à la Convention des Nations Unies contre la torture.