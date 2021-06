Kim Jong Un qualifie la K-Pop de ” cancer vicieux “, les fans recevront des travaux forcés 10z viral

dictateur nord-coréen Kim Jong Un sévit contre la musique populaire émanant de Corée du Sud connue sous le nom de K-pop.

En conséquence, selon des documents sortis clandestinement du pays par le Daily NK de Corée du Sud et traduits pour les médias occidentaux par le New York Times’ Choe Sang-Hun, le pays a adopté une loi en décembre pour imposer de cinq à 15 ans de travaux forcés aux citoyens reconnus coupables d’avoir regardé ou de posséder des divertissements sud-coréens. La loi impose jusqu’à deux ans de travaux forcés à ceux qui « parlent, écrivent ou chantent dans le style sud-coréen » et autorise la peine de mort pour toute personne accusée d’en avoir introduit clandestinement dans le pays.

Kim, le soi-disant chef de 37 ans du « Royaume ermite », a qualifié la musique de « cancer vicieux » et lui a reproché d’avoir influencé « la tenue, les coiffures, les discours, [and] comportements » des jeunes Coréens. Le pays a déjà exécuté un homme le mois dernier pour avoir prétendument vendu des périphériques USB et des CD contenant des copies pirates de films, de musique et d’autres divertissements sud-coréens.

Cette décision fait partie d’un effort plus large de Kim pour éliminer les signes d’influence étrangère. Il a averti l’année dernière que le pays assistait à un “sérieux changement” dans “l’état idéologique et mental” de ses jeunes.

“Les jeunes Nord-Coréens pensent qu’ils ne doivent rien à Kim Jong-un”, transfuge nord-coréen Jung Gwang-il, qui supervise un réseau qui fait entrer clandestinement de la K-pop dans le pays, a déclaré au Times. « Il doit réaffirmer son contrôle idéologique sur les jeunes s’il ne veut pas perdre les fondements de l’avenir du régime dynastique de sa famille.

