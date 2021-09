Kim Jong-un rejette l’offre des États-Unis de relancer le dialogue, la qualifiant de “façade” | Monde | Nouvelles

in

Le leader nord-coréen s’est exprimé mercredi au parlement et a rejeté l’offre de Joe Biden d’entamer des négociations. Cependant, Kim Jong-un a ordonné aux autorités de rétablir le dialogue avec la Corée du Sud pour « promouvoir la paix ».

Les négociations entre la Corée du Nord et les États-Unis sont au point mort depuis l’échec du sommet de Hanoï de février 2019.

Le président de l’époque, Donald Trump et Kim ont vu les négociations échouer lorsque Trump a déclaré quelques jours avant le sommet qu’il n’avait plus besoin que Kim fasse plus de concessions.

“Tant qu’il n’y a pas de test [of nuclear weapons and missiles], nous sommes heureux », a déclaré Trump.

Cependant, sous la nouvelle administration Biden, les États-Unis ont proposé à plusieurs reprises à Pyongyang de reprendre le discours.

LIRE LA SUITE: Kim Jong Un lance un projectile non identifié dans la mer de l’Est

Le dirigeant nord-coréen a condamné les déclarations comme “rien de plus qu’une façade pour masquer leur tromperie et leurs actes hostiles et une extension de la politique hostile des administrations passées”, selon le journal officiel Rodong Sinmun.

Kim a également déclaré que la Corée du Sud “suivait toujours les États-Unis” et que “le respect mutuel devait être garanti et que les opinions injustes et les doubles standards devaient être abandonnés”.

Alors que Kim a refusé d’ouvrir une conversation avec les États-Unis, Washington a déclaré mercredi qu’il n’avait “aucune intention hostile” envers la Corée du Nord et restait ouvert à l’idée de négociations.

« Nous espérons que la RPDC répondra positivement à notre action de sensibilisation », a déclaré un porte-parole du département d’État au Guardian.

A NE PAS MANQUER

Le programme nucléaire de la Corée du Nord avance “à plein régime” [UPDATE]

Joe Biden n’a JAMAIS soutenu la mission afghane et “l’a” pour le pays [INSIGHT]

La Corée du Nord lance un missile après la confirmation de l’alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis [REVEAL]

Le camouflet aux États-Unis intervient juste un jour après que la Corée du Nord aurait tiré un missile à courte portée, selon l’armée sud-coréenne.

L’arme a été lancée dans la mer de l’Est mardi, selon des informations.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré qu’une arme balistique semblait avoir été lancée, mais aucun autre détail n’est immédiatement disponible auprès des chefs d’état-major interarmées du Sud.

Le dernier tir de projectile intervient après que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont effectué un test de missile balistique le 15 septembre, à quelques heures d’intervalle.

Le Nord a tiré deux missiles balistiques sur sa côte est, ce qui était le premier test de tels missiles en six mois.