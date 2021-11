Kim K contacte la famille Julius Jones à l’approche de la date d’exécution

Kim Kardashian a été une aubaine pour Julius Jones‘ famille alors qu’ils attendent d’avoir des nouvelles du gouverneur sur s’il vivra ou mourra – et même à mesure que le jour se rapproche, elle continue de s’enregistrer … c’est ce que dit le propre frère de l’homme.

sœur de Jules, Antoinette Jones, raconte TMZ … Kim a été en contact avec la famille ces derniers jours pour voir comment ils tiennent le coup – mais plus important encore, pour avoir une idée de la façon dont JJ ​​lui-même gère la situation désastreuse.

Elle a même récemment publié des mises à jour sur Instagram, mettant en lumière où en sont les choses avec le cas de Julius … et, encore une fois, appelant le gouverneur de l’Oklahoma. Kevin Stitt faire la bonne chose.

Bien que cela puisse sembler être un simple discours pour certains … Antoinette nous dit que le lobbying et la défense de Kim au nom de son frère ont signifié le monde pour leur famille dans les coulisses – insistant sur le fait qu’elle est une « vraie » et se soucie réellement de ce que se passe ici.

Non seulement cela … mais Antoinette dit que Kim connaît aussi son affaire, juridiquement parlant – et elle a impressionné les Jones par l’étendue de ses connaissances sur les faits de l’affaire et au-delà.

Le plus influent, cependant, est l’influence culturelle massive de Kim … qui, selon Antoinette, a été incommensurable pour mettre en lumière l’histoire de Julius – et pour laquelle elle dit qu’elle et le reste de la famille sont plus que reconnaissants … indépendamment de ce qui se passe jeudi lorsque Julius doit être exécuté.

Remarque rapide à ce sujet … la Commission des libérations conditionnelles a recommandé que Julius ne soit pas exécuté mais plutôt qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité derrière les barreaux … mais la balle est dans le camp du gouverneur Stitt sans mouvement … et maintenant, c’est presque à le point de non-retour.

Considérant que le gouvernement peut toujours accorder la clémence à la 11e heure… Antoinette demande à toute personne ayant un public et une certaine force de se pencher et de les aider à faire connaître ce qu’ils appellent une parodie de justice.

Comme vous le savez peut-être maintenant… Julius a été inculpé et condamné pour meurtre au premier degré en 2002 – les procureurs l’ont immobilisé pour la mort par balle de Paul Howell, 45 ans. Julius a toujours clamé son innocence… et on a beaucoup parlé de la faiblesse des preuves dans l’affaire le liant au crime, sans parler des nuances racistes.

Kim a fait sa part… maintenant, la famille Jones demande à quiconque d’autre qui peut d’intervenir pour le faire également.