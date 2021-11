Kim K. et North livrent une délicieuse gâterie pour Thanksgiving : une nouvelle chaîne TikTok

Les fans de Kardashian ont encore une chose à remercier pour ce Thanksgiving !

En vacances aux États-Unis le 25 novembre, Kim Kardashian et sa fille de 8 ans Nord Ouest, l’aînée d’elle et ex Kanye ouestLes quatre enfants de , ont lancé la collaboration mère-fille ultime, une chaîne TikTok commune, pour mettre en évidence leur doux lien et documenter davantage leurs adorables hijinks.

Leur première vidéo, réglée sur chat dojaLe single d’été « Need to Know » de « Need to Know » montre… roulement de tambour s’il vous plaît : une « journée au spa », qui comprend des gros plans de produits de la sœur de Kim Kylie Jennerde la marque de soins de la peau Kylie Skin et une vidéo selfie rapide de Kim et North semblant synchroniser les paroles de la chanteuse « dix sur dix » tout en faisant clignoter cinq doigts deux fois.

Une autre vidéo, définie sur Bleu DeTigrela chanson de 2020 Figure It Out « , est entièrement sur le thème de Thanksgiving. Il montre des citrouilles et d’autres décorations de vacances exposées à l’extérieur ainsi qu’une autre photo de la mère et de la fille, faisant clignoter des signes de paix et tirant la langue.

« Joyeux Thanksgiving », peut-on lire en légende.

Une troisième vidéo s’intitule « Me and Northie » et devrait Playboi Cartila chanson de « Sky ». Le clip montre Kim et North se détendre à la maison et se promener ensemble dans un véhicule.