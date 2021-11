La star de télé-réalité portait un débardeur noir avec un bas de pyjama à carreaux. Pour sa part, Pete portait un short à motifs, un t-shirt rose et une chemise à carreaux assortis au look de Kim.

Dans l’image partagée par Flavour Fav sur Instagram, vous pouvez voir que le couple potentiel est assis sur un canapé. La femme d’affaires fait le signe de l’amour et de la paix et Pete, le « signe Britney ». Tandis que le chanteur et la momager apparaissent debout sur le côté.