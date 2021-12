Kim K et Pete Davidson prennent leur petit-déjeuner à LA après le week-end à New York

Pierre Davidson et Kim Kardashian sont officiellement un couple bi-côtier – faisant des rendez-vous amoureux à New York et des petits déjeuners en Californie… comme en témoignent de nouvelles photos.

Nous avons obtenu des photos de Kim et Pete prises mardi matin au Fountain Coffee Room de l’hôtel Beverly Hills et comme s’ils venaient de sortir du lit. On nous dit que les photos ont été prises vers 7 h 30, heure du Pacifique, il semblerait donc qu’ils soient tous les deux des lève-tôt.

Encore plus intéressant, Pete est en ville avec Noël dans quelques jours seulement. On ne sait pas exactement quels sont ses projets de vacances – on nous a dit que Kim serait avec ses enfants – mais sa présence suggère… peut-être qu’il restera pour le Père Noël ???

Bien sûr, il pourrait retourner sur la côte est en un éclair s’il le voulait, mais le fait qu’il soit passé, même si cela finit par être bref, montre que ces deux-là sont assez sérieux.

La sortie petit-déjeuner suit leur date très publique à Staten Island ce week-end… où Kim et Pete a loué un théâtre privé tout pour eux-mêmes, mais pas avant d’être repéré par une tonne d’autres cinéphiles, qui prenaient des photos d’eux comme des fous.

On verra ce que les vacances réservent au nouveau couple.