Kim K. parle de Kanye West, Taylor Swift et de la star « Favorite » de SNL

Mais trois ans plus tard, Kim repense à l’expérience avec un regard neuf, en disant : « Et maintenant avec le recul, je pense, pourquoi devrait-il enlever ça si c’est ce en quoi il croit ? Pourquoi ne peut-il pas porter ça à la télévision « La moitié du pays a voté pour lui, donc clairement d’autres personnes comme lui. »

« J’ai beaucoup appris de cette situation », a-t-elle poursuivi. « Quoi qu’il en soit, cela m’a appris à être un peu plus empathique envers les gens qui veulent juste faire ce qu’ils veulent faire : la liberté d’expression ! Et si vous voulez porter le chapeau, portez le chapeau. Je respecte le fait que il savait exactement en quoi il croyait et s’en est toujours tenu à cela. Pour moi, c’est une bonne qualité à avoir, peu importe qui est contre vous et quelles que soient les circonstances. Je pense que c’est tout simplement admirable et c’est juste une qualité vraiment cool Même si ce n’est pas ce avec quoi je suis d’accord, ou même si je l’aurais fait différemment, je pense que c’est louable. »