Kim Kardashain porte du noir pour le mariage de Paris Hilton

Kim Kardashian porte une robe noire au mariage de Paris Hilton | .

Il serait rare que Kim Kardashian assiste à un événement social et passe inaperçue, même s’il s’agit du mariage de sa meilleure amie. Paris Hilton, vous pouvez décider d’apparaître dans une superbe robe noire.

Ce n’est pas la première fois que la célèbre mondaine envoûte tout le monde avec sa tenue, cependant elle n’a pas réussi à ternir la belle robe de mariée de son amie, qui comme elle avait l’air brillante.

Il semble qu’après sa séparation, tout ce pour quoi il a vécu Kim Kardashian Pendant 6 ans avec Kanye West, cela ne serait pas arrivé, bien sûr, sauf pour ses adorables enfants, car aujourd’hui, il avait l’air plus radieux que jamais.

Du potiron aux épices et tous les goodies pour le mariage à Paris ! », a écrit Kim Kardashian.

Kim a décidé de profiter de l’espace offert par Instagram pour partager du contenu, donc au total il y avait 10 photos qu’elle a partagées dans sa publication.

Dans l’une des dernières images, nous pouvons apprécier la beauté de Kim Kardashian Aux côtés d’autres invités, apparaît Nicole Ritchie, fille du célèbre chanteur Lionel Ritchie, qui est devenu le meilleur ami de Paris lorsqu’elle a commencé avec des émissions de téléréalité avec l’émission La vie simple.

Kim Kardashian porte une robe noire au mariage de Paris Hilton | Instagram kimkardashian

A table, en plus de Kim et Nicole, elle a également rencontré d’autres personnes qui, curieusement, comme elle, portaient des vêtements en noir, c’était sûrement un code vestimentaire que les mariés ont décidé d’utiliser pour souligner leur propre mariage.

Au bas de l’image que nous avons mentionnée, d’autres invités apparaissent également vêtus de vêtements noirs, malgré le fait que tout le monde était habillé en noir à l’exception des mariés Kim Kardashian a réussi à donner une tournure à cette exigence.

Sa robe a tout de suite attiré l’attention à cause de la coupe qui était à la fois à l’avant et à l’arrière, la jupe elle-même était longue et un peu large, mais avec un tombé.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Dès le moment où Paris Hilton a annoncé ses fiançailles, tout le monde attendait son mariage avec impatience, sachant que ce serait un événement des plus spectaculaires, et c’était sûrement à cause des photographies qui ont été partagées sur Internet.

Ses invités ne pouvaient pas passer inaperçus, en particulier Kim Kardashian, qui l’aidait également avec la longue traîne de la robe de Paris comme le ferait une meilleure amie le jour le plus important de sa vie.