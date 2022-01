Kim Kardashian a abandonné Miley Cyrus… après le spécial de Noël avec Pete Davidson. KRAMA !!!!

Les Kardashian, 40 ans, semblent avoir arrêté de suivre Cyrus sur Instagram, imaginez, noooon, quelle honte, mon Dieu ! Après que le chanteur ait fait le spécial du Nouvel An avec Pete Davidson. Ce est à dire! Jalousie? MDR!

Un compte de fan de Miley, @MileyEdition, a noté que Kim suivait Miley sur Instagram le 10 décembre – juste le jour même où la nouvelle a éclaté que Cyrus était allé à l’appartement de Davidson après avoir joué dans The Tonight Show – donc, mardi, le Kardashian n’était pas plus à suivre Miley sur le célèbre réseau… OMG !

Ils disent qu’il s’agit d’un signal DRAMA entre eux trois (parfait pour la nouvelle émission de télé-réalité, non ?) Kim, Miley et Pete après que les deux derniers aient été les animateurs d’un spécial du Nouvel An à Miami.

Pendant le spectacle, Pete a rejoint Miley sur scène pour chanter une reprise de la chanson « Miami » de Will Smith, et le spectacle semble s’être déroulé sans accroc, à l’exception du fait que Miley est presque torse nu parce que la serviette qu’elle portait en haut, il fauché. Peu importe!

Mais ce n’est pas tout. C’était l’attitude de Miley avec Pete pendant ‘The Tonight Show’, tout en faisant la promotion de l’événement, Miley s’est pratiquement lancée sur lui en chantant « It Should have been Me ». Ils disent que la chanson était un conseil pour les Kardashian avec qui Davidson est en couple depuis octobre 2021.

Et c’est qu’après The Tonight Show, Pagesix a rapporté que Miley avait été vue se rendant à Pete’s House à Staten Island, le même endroit où ils avaient vu Kim sortir un matin, fin décembre.

Zzzzzzzzzzzzzz … bien sûr ! Maintenant, qu’est-ce qu’ils essaient de dire, que Kim Kardashian, la femme la plus célèbre, la plus « désirée », la plus « belle » et la plus copiée de la planète… est jalouse de Miley Cyrus ? MDR!

Alors que Davidson passait la fin de l’année à la télé à faire la fête avec Miley (pour le spécial), les Kardashian étaient chez elle à Los Angeles avec ses enfants. Mais le couple s’est réuni cette semaine pour voyager ensemble aux Bahamas en jet privé, bien sûr. Kim et le Beettlejuice en voyage romantique qui nous donnera évidemment tous les détails bientôt… awww… Ewww.

Ainsi, Kim Kardashian a abandonné Miley Cyrus.

Miley et Pete ont plus d’alchimie… LOL !