Kim Kardashian a aidé à trouver un sarcophage égyptien qui a été volé il y a des années

Préparez-vous à résoudre cette affaire avec nous car il fait chaud. Le voyage a commencé quand un groupe de voleurs a déterré le cercueil sacré pendant la révolution égyptienne en 2011. Deux ans plus tard, il est envoyé chez un antiquaire à Sharjah, le troisième plus grand émirat des Émirats arabes unis. Un marchand a fait passer la pièce pour une antiquité gréco-romaine afin de ne pas alerter sur l’origine royale et l’a vendue à un célèbre expert en art en Allemagne nommé Roben Dib. Souvenez-vous de ce nom.

Le cercueil de Nedjemankh au Musée national de la civilisation égyptienne, après avoir été rendu par le Metropolitan Museum de New York. (.)

Dib, avec une fausse licence d’exportation égyptienne, a affirmé que le sarcophage avait été exporté légalement il y a 40 ans. Évidemment rien de tout cela n’était vrai, mais il l’a fait pour pouvoir le vendre, puisque le tout faisait partie d’un réseau criminel international. Après ces astuces pour ne pas alarmer sur la véritable origine du sarcophage, la pièce finit entre les mains d’un antiquaire français, qui l’a vendu au Metropolitan Museum, mais il n’avait aucune connaissance de l’énorme commerce illégal d’antiquités auquel il participait. Oups.