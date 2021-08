Kim Kardashian a apparemment « raté » de voir DaBaby et Marilyn Manson… ?? 10z viral

J’espère avoir clairement fait comprendre que Kanye West est à lui seul responsable du gâchis complet de sa soirée d’écoute à Chicago pour son album Donda. Alors que j’ai écrit “Ma question est: pourquoi le f-k était Kim là-bas”, le reste de l’histoire était sur la façon dont Kanye est le pire et il prend des décisions terribles et s’entoure des personnes les plus problématiques et les plus viles, comme Marilyn Manson et DaBaby, tous deux présents au spectacle à l’invitation de Kanye. C’était le choix de Kanye. Mais quand même, Kim a accepté ce gâchis toute seule – elle est apparue sur scène pour la dernière chanson de la nuit. Elle portait une robe de mariée. Et les gens sont en colère contre elle, alors * quelqu’un * est allé à People Magazine avec une longue explication sur la raison pour laquelle elle faisait partie de la même émission que Manson et DaBaby :

Alors que l’événement de jeudi de Kanye West suscite de nombreuses réactions pour sa collaboration avec l’agresseur sexuel accusé Marilyn Manson, plusieurs sources disent à PEOPLE que Kim Kardashian West n’était pas au courant de la participation de Manson. Au cours de l’événement au Soldier Field de Chicago – la troisième soirée d’écoute du prochain album de West Donda – Manson, 52 ans, est apparu de manière inattendue sur le porche d’une réplique de la maison d’enfance de West sur scène. Kardashian West, qui a assisté à la soirée d’écoute et qui est montée sur scène à un moment donné pour une reconstitution de son mariage avec West en 2014, a « raté » les apparitions de Manson et DaBaby, selon une source. “Elle était assise dans une suite face à l’arrière de la maison sur la scène, donc elle n’aurait pas pu les voir du tout de son point de vue”, a déclaré la source. «Elle n’était pas du tout au courant de ce qui se passait au spectacle. Elle était seulement au courant de ce que Kanye lui avait demandé de faire, et elle était prête à l’aider. Un autre initié ajoute que même si la star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, veut soutenir son ex, elle “n’est pas contente” de lui. « Kanye fera toujours partie de la famille de Kim. Quand Kanye va bien et est heureux, cela profite aux enfants », a déclaré la source. «Kim est le premier à soutenir ses visions. Il lui a demandé de participer à l’événement d’écoute et elle a dit oui sans hésitation. Elle ne savait pas que Marilyn Manson serait là aussi. Elle comprend pourquoi il y a un contrecoup. Kim est tout au sujet de la publicité positive. Elle n’aurait jamais participé si elle avait su que Manson serait là. Une troisième source a déclaré que Kardashian West, qui est depuis retourné à Los Angeles sans West, “n’était pas au courant de tout ce qui allait se passer”. “Une grande partie de cela l’a prise par surprise”, a déclaré la source. « Mais ensuite, vous devez décider : libérez-vous à la dernière minute ou faites-vous ce que vous avez accepté de faire ? En fin de compte, elle a décidé de rester et de tenir sa promesse. Cela ne veut pas dire qu’elle soutient Marilyn Mansion ou DaBaby et les choses qu’ils croient. Elle était là pour soutenir le père de ses enfants.

[From People]

Kim Kardashian est vraiment allée dans People Magazine et a essayé de l’expliquer de trois manières différentes, en espérant que l’une d’entre elles resterait. 1) La défense « Je n’en avais aucune idée », bien qu’elle ait été présente tout le temps au spectacle et qu’elle ait vraisemblablement gardé un œil sur ce qui se passait parce qu’elle attendait son signal. 2) La défense “Je ne les ai même pas vus là-bas”, parce que Kanye ne lui a pas dit qui allait venir, il lui a juste demandé de venir et elle a dit oui, et elle ne les a même pas vus dans les coulisses quand elle est arrivée ? OU RLY ? 3) La défense “Je faisais juste ça pour Kanye, c’est son bordel”, probablement le meilleur argument tout bien considéré. Elle a probablement connu ou vu Manson et DaBaby et elle ne voulait tout simplement pas se retirer et laisser Kanye au sec.

Alors qu’est-ce que c’est ? #3 – elle a fait le choix de rester, même si elle savait que Manson et DaBaby étaient là. Elle a le droit d’être folle, bien sûr. J’aurais fait la paix et laisser Ye s’occuper lui-même des retombées.

Pendant ce temps, TMZ rapporte que « des sources proches » de Kanye et Kim disent qu’il y a « une chance qu’ils puissent se remettre ensemble. Ils ont passé du temps ensemble en privé et “travaillé à reconstruire les bases de leur relation”. » Qu’en pensez-vous, les amis ? Je pense que Kanye aimerait honnêtement revenir avec Kim. Je pense qu’elle essaie juste de jouer la sécurité pour le bien de leurs enfants.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Backgrid, Instagram.