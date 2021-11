Kim Kardashian a des gains de millionnaire avec SKIMS et Fendi

Kim Kardashian et sa collaboration millionnaire SKIMS et Fendi | .

La femme d’affaires et également célèbre mondaine américaine Kim Kardashian, surprend à nouveau en devenant encore plus millionnaire, avec le lancement de sa collaboration de ÉCRÉMATIONS avec Fendi.

On dit qu’une fois que les vêtements de la sœur aînée de Kendall Jenner étaient disponibles au public, ils ont immédiatement commencé à être vendus, le portail tikitakas affirme que pendant la première minute Kim Kardashian a gagné un million de dollars.

Si vous êtes fan de Kim Kardashian En plus de ses produits, vous saurez qu’il a un modèle de marketing intéressant qui a assez bien fonctionné jusqu’à présent, il a été mis en œuvre il y a quelques années et continue de l’appliquer à ce jour.

L’ex-femme de Kanye West sait parfaitement gérer les réseaux sociaux, elle profite ainsi de sa popularité pour avoir une plus grande portée auprès de ses plus de 262 millions de followers.

Vous vous demandez sûrement quelle est la technique que la femme d’affaires et l’influenceuse utilise pour réussir ses ventes.

Kim Kardashian et sa collaboration millionnaire SKIMS et Fendi | PA

Aujourd’hui, il ne suffit pas seulement de lancer un produit sur le marché et de savoir que le propriétaire est une personne célèbre, même si bien sûr cela aide beaucoup, mais ce n’est pas tout, c’est pourquoi Kim Kardashian a mis en œuvre cette technique, avec laquelle en seulement une minute déjà, il avait presque épuisé tout son stock, gagnant un million de dollars.

La technique de Kim Kardashian pour augmenter ses ventes

C’est quelque chose qui semblerait simple, cependant, vous devez d’abord être populaire dans un réseau social, plus vous avez de followers, plus vous avez de chances de vendre votre produit, pour certains cela peut être quelque chose de compliqué mais pas impossible .

Ce que Kim Kardashian Elle fait la promotion de ses produits sur ses réseaux sociaux, avec plus de 262 millions de vues, il lui est assez facile de rendre l’un de ses produits populaire.

SKIMS est rapidement devenu populaire grâce au fait que c’est un bon produit et qu’il a beaucoup de variété, en termes de couleurs, de designs et de tailles qui s’adaptent à toutes les morphologies.

À travers des photographies où elle est généralement le modèle principal, elle partage le contenu précédent de ses produits, en l’occurrence de SKIMS avec Fendi, où elle a partagé de nombreuses publications faisant référence à cette nouvelle collaboration qui a commencé à se promouvoir à partir de fin octobre.

Chose que la femme d’affaires applique également, c’est que ses futurs acheteurs peuvent mettre de côté leurs produits et être sur la liste d’attente, de sorte qu’au moment du lancement tout soit épuisé en un temps record, on dit que la liste d’attente pour cette vente était de plus de 300 mille personnes.