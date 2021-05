Kim Kardashian a échoué à l’examen Baby Bar ⋆ .

Kim Kardashian peut être un milliardaire, mais l’argent ne peut pas acheter des compétences de mémorisation, booboo. Et si tristement pauvre Kim – qui étudie pour devenir avocate depuis un certain temps maintenant – a fini par échouer à l’examen du baby bar en Californie et maintenant son rêve d’être une vraie Elle Woods (sans la conscience de soi, le sens de la mode, charisme, personnalité pétillante, etc…) se sont dégonflés comme son cul quand elle ne se met pas au point.

Kim a peut-être prétendu avoir «réussi» l’un de ses tests de préparation dans le cadre de ses poursuites judiciaires, mais elle a échoué à l’examen du baby bar. WOE EST KIM. Tout d’abord, elle achète de l’art volé. Ensuite, elle est poursuivie pour être une patronne bon marché et de merde. Et maintenant ceci. TMZ affirme avoir entendu dire que Kim avait raté le baby-bar il y a quelque temps, mais leurs sources ne l’ont jamais confirmé. C’est probablement parce que Kris Jenner sauvait les rêves juridiques ratés de Kim pour la dernière saison de Keeping Up One More Journey Through The Inferno With The Kardashians. Dans un aperçu de l’émission, Kim raconte à quel point la façon dont elle fait ses études de droit est en fait la manière la plus difficile, merci beaucoup:

Kim l’a officialisé dans un aperçu de L’incroyable famille Kardashian où elle a avoué avoir la tête haute. TMZ a entendu dire qu’elle avait raté l’examen il y a des mois, mais nos sources Kardashian n’ont pas confirmé. Cela dit, elle peut toujours réessayer. On ne sait pas si elle a passé l’examen une deuxième fois, car de nombreux mois se sont écoulés. Kim a déclaré: «Si vous étudiez le droit comme je le fais, c’est un programme de 4 ans au lieu de votre programme typique de 3 ans, et après la première année, vous devez prendre le baby bar. C’était en fait plus difficile, j’entends, que la barre officielle. Kim a obtenu 474 points à l’examen… une note de passage est 560. Le mentor de Kim lors de l’examen, l’avocate Jessica Jackson, a déclaré: «C’est extrêmement proche d’un test que la plupart des gens ne passent pas au milieu d’une pandémie.» Une source nous dit que Kim a dû passer le test à la maison, tout en équilibrant ses enfants et d’autres facteurs… ce qui le rend plus difficile que de passer le test dans un environnement contrôlé.

Kim et ses sœurs, Kourtney et Khloe kardashian parler aussi du moment où elle pourra reprendre le bar. Kim leur dit qu’elle peut écrire en novembre ou en juin prochain. Mais elle a été très occupée, donc elle n’est pas sûre:

Eh bien, je suppose que le mentor juridique de Kim et sa rumeur Van Jones, qui pense qu’elle fera une avocate incroyable, mieux s’entraîner à entrer dans un centre de test pour bébé avec 300 livres de coussinets en silicone sur le cul, une robe moulante qui brise les os sur son corps, des talons hauts aux pieds et une longue perruque noire sur la tête. «Bonjour, Mme Kardashian, je vois que vous avez encore beaucoup bronzé ces derniers temps», c’est ce que le candidat dira à «Kim».

Pic: Instagram