Kim Kardashian a été montrée avec une femme au lit, ensemble

Kim Kardashian, surprise avec une femme au lit | .

Une fois de plus, la femme d’affaires et mondaine Kim Kardashian a fait parler les internautes, maintenant elle est apparue sur une photo alors dans le lit avec une autre femme, ce serait certainement quelque chose de difficile à oublier pour ses millions de followers.

Cette photo n’a sûrement pas été partagée par elle-même Kim KardashianCe serait sûrement quelque chose d’assez inapproprié de votre part, ce serait plutôt une image publiée par la personne à côté de vous.

Fait intéressant, ce n’est pas n’importe qui qui partage les draps avec l’ex-femme de Kanye West, c’est le mannequin célèbre et à succès Kate Moss.

Sur l’image, on peut voir les deux belles femmes allongées sur un lit confortable avec des draps blancs et de la literie, apparemment le mannequin ne portait aucun vêtement, car elles ont dû placer un autocollant sur l’un de ses hauts charmes.

La mousse est également vue extrêmement endormie ou est-ce peut-être l’effet qu’ils recherchaient sur la photo, en termes de Kim Kardashian Elle a l’air la plus éveillée et la plus coquette, car elle a une de ses jambes sur les draps, exhibant ses courbes comme d’habitude.

Bien que sur l’image, vous ne puissiez voir qu’un peu de peau, ce que vous pouvez voir est vraiment charmant, selon les commentaires de la publication qui a été faite le 24 octobre, qui a d’ailleurs été partagée sur un compte Instagram de fan de Kim Kardashian.

Cette séance photo séduisante a probablement été prise pour promouvoir certains des produits que le mannequin a promus, bien qu’il soit également possible qu’elle se soit livrée à la prise de vue.

C’est parce que sur l’image il y a aussi un téléphone portable sur lequel est estampé le nom du beau top model britannique, qui a actuellement 47 ans, ce qui ne lui ressemble pas !

L’instantané a également été partagé par le photographe professionnel Pierre Snaps, dans son compte officiel il n’a publié que 24 photographies, dont 12 dédiées au clan Kardashian Jenner, parmi celles-ci 12 sur 8 apparaît le propriétaire de SKIMS, KKW Beauty et KKW Fragrance.

Il y a quelques jours, Kim a augmenté le nombre d’abonnés sur son compte Instagram, maintenant elle compte déjà 163 millions d’abonnés, bien que ce soit un montant extrêmement élevé, elle ne peut toujours pas joindre sa sœur cadette Kylie Jenner, qui compte respectivement 282 millions d’abonnés. .