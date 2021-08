Kim Kardashian a été prise dans son mensonge en disant qu’elle écoutait “Donda”

Il suffisait à un fan de partager sur Twitter que Kim écoutait silencieusement « Donda » pendant tout le monde va commencer à l’attaquer. Sur twitter, des messages tels que : “Ça ne peut pas être Kim écoutant Where in muet” et “Kim a vraiment dit que la musique de Kanye sonnait mieux en sourdine.”

Kim a remarqué son erreur et a immédiatement supprimé ses messages et les a remplacés par d’autres avec du son mais il était trop tard car le ils ont continué à critiquer sur les réseaux sociaux. Aussi, à la surprise des fans de Kanye et même de lui, l’album est sorti le 29 août. sans son autorisation ou du moins c’est ce que le rappeur a déclaré sur Twitter: “Universal a sorti mon album sans mon approbation et ils ont bloqué ‘Jail 2’ d’y figurer.”