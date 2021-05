Kim Kardashian a payé 25000 $ pour un look emblématique de Janet Jackson

«Je suis une grande fan», a écrit Kim dans la publication qu’elle a partagé dans des histoires où elle montre sa nouvelle acquisition. “Je ne peux pas croire que j’ai gagné cette tenue”ajoutée.

Le look était disponible aux enchères pour marquer le 55e anniversaire de la chanteuse le 16 mai et comprenait d’autres pièces emblématiques telles que la veste de sa tournée Rhytm Nation, une boucle d’oreille en forme de clé qu’elle portait plusieurs fois et le cardigan qu’elle portait.dans le film Justice Film .

Le look le plus cher de la vente aux enchères était la tenue qu’il a associée à son frère, Michael Jackson, dans le clip de “Pousser un cri”, pour lequel ils ont payé 125 000 dollars.