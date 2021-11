Kim Kardashian a peut-être fait allusion à une relation avec Pete Davidson il y a des mois

Kim Kardashian et Pete Davidson sont la grande histoire de la semaine, mais certains fans pensent que Kardashian a peut-être fait allusion publiquement à leur romance en septembre. Kardashian et Davidson ont été photographiés en train de traîner ensemble et même de se tenir la main plusieurs fois depuis qu’elle est apparue dans Saturday Night Live le 9 octobre. Avant cela, cependant, elle est apparue dans The Ellen DeGeneres Show, et les fans pensent qu’ils ont peut-être raté quelque chose de gros là-bas. .

Kardashian a parlé avec DeGeneres le 15 septembre, couvrant tout, de SNL à L’incroyable famille Kardashian en passant par son récent divorce avec Kanye West. Elle a dit que sa famille profitait de son temps libre entre la finale de la série KUWTK et le début de leur nouvelle série Hulu, mais que les caméras avaient raté des moments importants de leur vie.

« Je dirai que c’est la plus longue période pour laquelle nous n’avons pas tourné », a-t-elle déclaré. « Cela fait des mois, comme plus de six mois, peut-être huit mois, même dix mois, et c’est fou comment depuis que nous avons eu ce temps libre, tout ce qui s’est passé, que ce soit CETTE relation, ou la relation de Kourtney ou qui que ce soit, c’est comme si les gens avaient eu ce temps libre et avaient vu s’épanouir ces belles nouvelles relations. »

Avec le recul, certains fans pensent que Kardashian ne pouvait parler que d’elle-même dans cette citation. Bien sûr, les fiançailles de Kourtney Kardashian avec Travis Scott ont été filmées pour la nouvelle émission Hulu, et ses autres sœurs sont toutes dans des relations relativement stables. Kylie Jenner et Travis Scott ont ravivé leur romance à un moment donné pendant la pandémie de COVID-19, et Kendall Jenner est en couple avec Devin Booker depuis plus d’un an. La matriarche Kris Jenner sort avec Corey Gamble depuis des années sans drame.

Cela laisse Khloe Kardashian, qui a été occupée avec sa relation intermittente avec Tristan Thompson, et Rob Kardashian qui a évité les projecteurs pendant des années. À moins que Khloe ne garde un secret majeur pour la nouvelle émission télévisée, les fans pensent que Kardashian doit faire référence à sa propre romance avec Davidson.

Bien sûr, tout cela n’est encore que de la spéculation puisque Kardashian et Davidson n’ont encore rien officialisé. Ils ont été aperçus avec Kourtney et Barker lors de ce qui semblait être un double rendez-vous le mois dernier, puis ils ont été photographiés ensemble sur des montagnes russes, se tenant la main dans un candide obtenu par PEOPLE. Tout cela fait suite à un sketch de SNL où ils se sont embrassés devant la caméra, mais rien de tout cela n’est concluant. Pour l’instant, les fans ne peuvent qu’attendre que Kardashian ou Davidson leur racontent toute l’histoire.