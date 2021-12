Kim Kardashian a été liée de manière romantique à Pete Davidson

Kim Kardashian a fait une blague sur « attraper le bouquet » lors du mariage de Paris Hilton, a révélé sa sœur Nicky.

La star de L’incroyable famille Kardashian est allée en solo aux noces de son ami proche avec Carter Reum le mois dernier, bien qu’elle ait semblé confirmer sa relation avec Pete Davidson.

Déversant sur le grand jour, le frère de Paris a expliqué que la femme d’affaires de Skims, 41 ans, faisait partie des invités qui se battaient pour le somptueux groupe.

Lors d’une apparition sur Extra, Nicky a été interrogée pour savoir si elle avait rencontré le comédien de Saturday Night Live et ce qu’elle pensait de leur romance naissante.

— Non, je ne l’ai jamais rencontré, répondit-elle. ‘C’est drôle, au mariage, a plaisanté Kim, « Je vais attraper ce bouquet ».

Cependant, elle s’est arrêtée avant de nous dire si Kim avait réussi dans sa quête des fleurs.

Kim était parmi les invités au mariage de Paris Hilton (Photo: Rex)



Bien sûr, Paris et Carter ont tout mis en œuvre pour leur grand jour (Photo: .)

Paris a noué le lien avec le capital-risqueur Carter dans le domaine de Bel-Air de son défunt grand-père il y a quelques semaines à peine – et le couple a tout fait pour célébrer.

Si les multiples robes, la liste d’invités étoilée et le carnaval après le mariage ne suffisaient pas, les tourtereaux ont été bercés par les performances de Kim Petras et Demi Lovato.

Kim a eu la chance de décrocher une invitation, mais n’a pas été rejoint par Pete pour l’occasion.

Kim et Pete ont partagé un baiser sur SNL (Photo: Backgrid)

Le couple a récemment été lié de manière romantique, après leur baiser sur SNL lors d’un sketch sur le thème de Disney.

Bien qu’ils n’aient pas encore parlé publiquement de la spéculation, ils ont été photographiés lors d’une série de rendez-vous amoureux, y compris une sortie où ils se sont tenus la main à Palm Springs.

Un initié a récemment affirmé que, bien qu’ils ne soient pas dits « super sérieux », la mère de quatre enfants est « soumise » avec son petit ami présumé.

« Ils sont vraiment heureux et voient où ça va », a déclaré la source à E! Nouvelles. « Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre.

«Elle dit à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais elle ne voit personne d’autre…

«Elle essaie de ne pas en faire toute une histoire, mais elle est super avec lui.

« Kim est amoureux de lui et c’est très excitant pour elle. »

