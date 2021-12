Kim Kardashian a résumé toute son année 2021 avec plusieurs photos | Instagram

Pour la célèbre femme d’affaires et mondaine américaine Kim Kardashian, ce 2021 pratiquement terminé, il a donc décidé de partager une sorte de résumé de l’année en utilisant quelques photographies pour faire référence à leurs diverses activités pour l’année.

Comme tu sais Kim Kardashian qui est une célébrité millionnaire a été impliqué dans plusieurs polémiques et scandales, principalement pour son appartenance au clan Kardashian Jenner, ce qui provoque constamment la curiosité de ses millions de followers.

Dans ce post affectueux photos partagées sur son compte Instagram officiel, c’est en effet le plus récent, il y a seulement six heures que ses fans ont commencé à apprécier le contenu.

Pas un jour ne s’est encore écoulé et il compte déjà plus de 1 800 000 cœurs rouges, et nous avons également trouvé 7 241 commentaires.

Sans aucun doute, Kim Kardashian a eu une année assez chargée | PA

La sœur aînée de Khloé Kardashian en a profité pour évoquer toutes les choses positives qui lui sont arrivées tout au long de ces mois, même si elle s’est également limitée à certaines activités et n’a pas évoqué ou fait référence à son divorce avec Kanye West et n’apparaît pas non plus Pete Davidson .

La première chose que l’on voit sur la couverture de la publication est une tenue de SKIMS, rappelons qu’elle a lancé une ligne de pyjama en satin qui est devenue extrêmement populaire, à tel point qu’elle a continué à lancer d’autres modèles.

Dans la deuxième image, nous la voyons endormie dans un fauteuil, à côté d’une table avec plusieurs draps, des blocs-notes et bien sûr son téléphone portable, elle faisait sûrement une pause dans son travail dur, comme on le voit dans certains dossiers de contrats et d’autres.

Encore une fois, nous admirons non seulement sa beauté, mais aussi le placard impressionnant qu’elle a, peut-être avec cela faisait-elle référence à sa vie sociale, qui n’a jamais été affectée malgré leur séparation.

La même chose se produit avec la photo suivante où je me reposais à nouveau dans un fauteuil confortable, et d’un côté nous avons vu un beau sac de marque Hermès en marron clair.

Malgré son travail constant et certaines polémiques qui l’ont probablement découragée à l’époque, faire de l’exercice l’aura beaucoup aidée comme vous pouvez le voir sur l’image suivante.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

La femme d’affaires coquette a également partagé une photo où elle apparaît dans une séance photo, sûrement la sélection de photos de Kim Kardashian pour publication sur les réseaux sociaux ou toute promotion dans les médias.

Dans les quatre dernières photos, nous la retrouvons dans diverses tenues, certaines plus décontractées et d’autres pleines de glamour, prêtes à continuer sa vie sociale bien remplie.