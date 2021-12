Kim Kardashian a réussi l’examen du baby-bar pour étudier le droit. La star de télé-réalité de 41 ans a révélé ce lundi qu’elle avait finalement réussi l’examen dit « baby bar » après sa quatrième fois, ce qui lui permettra de poursuivre ses études de droit.

« OMFGGGG J’AI RÉUSSI L’EXAMEN BABY BAR !!!!! » La Kardashian a déclaré dans une publication, où, comme BIEN SR, elle sort en posant devant le miroir. Elle dit qu’elle est très fière et qu’elle a échoué à l’examen trois fois en deux ans, mais qu’elle est revenue à chaque fois et a étudié plus dur et a réessayé jusqu’à ce qu’elle réussisse. Il raconte même qu’il s’est présenté pour la troisième fois avec COVID et avec de la fièvre, mais qu’il ne s’excuse pas (c’est sûr !). Que pour ceux qui ne connaissent pas son parcours à la faculté de droit n’a pas été facile pour elle et ce n’était pas non plus quelque chose qu’ils lui ont donné.

Kim entre alors et explique que le « baby examen du barreau » est plus difficile à réussir que le véritable examen du barreau, selon ses conseillers et avocats (les meilleurs, bien sûr) qui l’ont aidée à étudier.

« Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que de le faire de la manière traditionnelle de la faculté de droit » – a écrit Kim, « mais c’était ma seule option et je me sens tellement bien d’être ici sur mon chemin. mes objectifs. «

Le message de Kim est long et vous pouvez le lire sur son Twitter, avec la pile de photos qu’elle a téléchargées.

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le « baby bar examen », c’est un examen obligatoire qui doit être passé par les étudiants en droit de première année dans l’état de Californie (où vit Kim) qui fréquentent des écoles non accréditées pour poursuivre leurs études .

Le baby bar, comme on l’appelle communément, est un examen d’une journée et de sept heures composé de quatre essais (monographies) et de 100 questions à « choix multiples » dans les domaines des contrats, du droit pénal et des délits.

Sur une échelle de notation de 800, l’étudiant réussit avec un minimum de 560, soit 70 % de bonnes réponses à réussir.

Actuellement, la Californie est le seul État américain à utiliser ce système. La Californie offre également un moyen de passer le barreau sans fréquenter la faculté de droit en «lisant la loi» ou en apprenant d’un avocat ou d’un juge en exercice. Cool hein? Sur Twitter, les gens critiquaient Kim pour avoir dit qu’elle avait fait de gros efforts et que cela lui avait coûté quand elle était entourée des meilleurs avocats et conseillers… et avait tout le temps libre et tout… peu importe !

Kim a d’abord parlé de vouloir être avocate comme son père, lors d’un entretien avec Vogue en 2019. Du coup, Kim Kardashian a passé le baby bar. Toutes nos félicitations! Maintenant, vous pouvez continuer à étudier pour devenir avocat …