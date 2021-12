Kim Kardashian a sorti une blague de SNL sur Khloe et Tristan

Apportez-le, sœur.

Plus de deux mois après Kim Kardashian a épaté le public en tant qu’hôte de Saturday Night Live, certains fans n’arrivent toujours pas à croire à quel point elle y est allée pendant son monologue, qui comportait des blagues aux dépens de Kanye ouest, Kris Jenner et la famille élargie.

Dans une nouvelle interview avec iD, Kim a réitéré que son équipe très unie était favorable et impliquée dans les blagues. Dans le même temps, la star de L’Incroyable Famille Kardashian se demande si elle aurait pu aller encore plus loin.

« Tout le monde dans la famille se disait : ‘Tu peux faire ce que tu veux.’ Tout le monde était vraiment facile et prêt à faire ce que je voulais », a déclaré Kim à la publication. « Bien que j’aie eu une blague vraiment drôle sur Tristan [Thompson] et Khloé [Kardashian] que j’ai sorti — j’aurais peut-être pu aller plus loin. »

Elle a ajouté: « Mais tout le monde disait: » Utilisez-moi. Faites ce que vous voulez. C’est votre temps. » Ils étaient en bas. C’était super cool. » Dans sa dernière interview, Kim n’a pas révélé de quoi parlait la blague rejetée.