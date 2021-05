Kim Kardashian a-t-il fait passer une statue en contrebande? Le gouvernement dit oui ⋆ .

Bonjour, Kim Kardashian? L’Italie a appelé: Elle veut récupérer sa statue.

Cela résume assez bien une récente action en confiscation civile intentée par le gouvernement des États-Unis, alléguant qu’une statue romaine antique importée à Los Angeles par la star de la télé-réalité a été introduite clandestinement dans le pays.

Des documents judiciaires déposés le mois dernier affirment que l’envoi de cinq tonnes – évalué à près de 750 000 dollars et adressé à «Kim Kardashian dba Noel Roberts Trust» à Woodland Hills – a été saisi par la douane et la protection des frontières en 2016, soupçonné que son entrée aux États-Unis a violé la loi de mise en œuvre sur les biens culturels.

La loi de mise en œuvre des biens culturels, ou CPIA, stipule que le matériel archéologique originaire d’Italie et représentant les périodes romaine pré-classique, classique et impériale ne peut pas être importé aux États-Unis sans documentation appropriée.

Selon la plainte, une analyse de la sculpture menée en 2018 par un archéologue du ministère italien du Patrimoine culturel a déterminé que l’objet avait été «pillé, passé en contrebande et exporté illégalement d’Italie».

À ce titre, les Carabiniers italiens pour la protection du patrimoine culturel ont demandé que l’artefact adressé à Kardashian soit renvoyé à son pays d’origine présumé.

Curieusement, le défendeur dans l’affaire n’est pas Kardashian, mais la statue, qui est actuellement détenue par le CBP pendant que le tribunal détermine son sort. La statue, identifiée par le gouvernement comme «Fragment de Samian Athena de Myron, calcaire, romain, 1er – 2ème siècle après JC», n’était pas disponible pour commentaires.

Selon des documents judiciaires examinés mardi par le Los Angeles Times, un colis suspect a été signalé par le CBP à son arrivée à Los Angeles le 3 mai 2016. Le colis, qui contenait une sculpture en pierre de la moitié inférieure d’une figure humaine vêtue d’une robe, a été décrit dans l’emballage comme «40 pièces d ‘« Objets d’antiquités et de mobilier moderne et de décoration »d’un poids brut de [5 tons] et évalué à 745 882 $. ”

Selon la plainte, Kardashian a acheté les œuvres d’art anciennes du designer d’intérieur belge Axel Vervoordt, qui a collaboré avec Kardashian dans le passé sur la décoration intérieure. Un affidavit non assermenté signé par Robert Lauwers, directeur du département d’histoire de l’art de Vervoordt, soutient que la statue «n’est pas originaire d’Italie», ce qui contredit une facture obtenue par le CBP lors de la confiscation de la statue.

Un représentant légal de Kardashian n’a pas immédiatement répondu mardi à la demande de commentaires du Times. Kardashian, une présence prolifique sur les réseaux sociaux, n’a pas encore commenté publiquement l’affaire.

Le scandale de la sculpture survient alors que le magnat de la beauté est empêtré dans une autre affaire juridique majeure. En février, Kardashian a demandé le divorce de son mari de sept ans, le rappeur Kanye West, tout en sollicitant la garde légale et physique conjointe de leurs quatre jeunes enfants.

