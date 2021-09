Kim Kardashian accusée d’avoir arnaqué Megan Fox, le tournage de SKIMS de Kourtney Kardashian

Kim Kardashian a été accusée d’avoir arnaqué la séance photo d’une autre star de télé-réalité pour sa séance photo sexy de Skims avec sa sœur Kourtney Kardashian et Megan Fox.

L’ancienne star de “Basketball Wives”, Draya Michelle, a republié sur ses histoires Instagram deux images maintenant expirées d’elle-même en train de nourrir des cerises au mannequin Tanaya Henry alors qu’elles s’installent ensemble sur un canapé en ne portant que de la lingerie.

Les photos ont une ressemblance frappante avec la campagne Skims, qui montre également Kourtney, 42 ans, et Fox, 35 ans, se nourrissant de cerises portant uniquement des strings et des soutiens-gorge. Dans un autre plan, ils partagent une pomme.

“Les femmes noires sont toujours le modèle, et ne l’oubliez pas”, a écrit Kristen Noel Crawley, qui a initialement partagé l’image republiée par Michele, en ajoutant un emoji de vernis à ongles.

MEGAN FOX ET KOURTNEY KARDASHIAN S’ASSOCIENT POUR LA CAMPAGNE SULTRY SKIMS

Crawley, 31 ans, était autrefois une amie proche de Kim, 40 ans, et a même figuré elle-même dans une campagne Skims en 2019.

Cependant, vers novembre 2020, des rumeurs ont commencé selon lesquelles Crawley et Kim étaient à l’écart après que le fondateur de KNC Beauty a cessé de suivre le PDG de KKW Beauty sur les réseaux sociaux.

Un représentant de Kim et Kourtney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Page Six.

Un représentant de Michele n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

DEBRA MESSING APPELLE ‘SATURDAY NIGHT LIVE’ POUR DEMANDER À KIM KARDASHIAN D’HÉBERGER

Ce n’est pas la première fois que Kim est accusé d’être un imitateur.

En décembre 2017, les fashionistas ont affirmé que la star de “Keeping Up With the Kardashians” avait arnaqué les designers Rei Kawakubo et Demna Gvasalia pour sa ligne pour enfants, Kids Supply.

Cependant, une source a déclaré à Page Six à l’époque que les pièces en question étaient conçues comme un “hommage”.

Même l’aîné des enfants de Kim avec Kanye West, North West, a été accusé de copier. En mars 2020, la petite fille a interprété un morceau presque identique à celui de la star de YouTube de 5 ans ZaZa lors de l’émission Yeezy de son père.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Nous sommes FIERS de la créativité et croyons que si un enfant est impliqué ou un adulte… la créativité mérite RESPECT/hommage !” Les parents de ZaZa ont écrit dans un post Instagram.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kim a commenté la publication, affirmant que North était une “grande fan” de ZaZa et qu’elle était “inspirée” par elle.