Kim Kardashian admet qu’elle se sent comme un “échec” suite à la rupture du mariage avec Kanye West [VIDEO] 10z viral

*Kim Kardashian dit qu’elle se sent comme un « échec » après son troisième mariage avec Kanye West s’est avéré ne pas avoir la fin heureuse qu’elle avait espérée.

Kim et Kanye ont annoncé qu’ils allaient arrêter en février. Selon les documents juridiques obtenus par PEOPLE, West demande la garde légale et physique conjointe de leurs quatre enfants : filles Nord, 7 et Chicago, 3 et fils Saint, 5 et Psaume, qui aura 2 ans en mai. La star du hip-hop souhaite également que la pension alimentaire pour époux soit résiliée pour l’une ou l’autre personne. Des sources disent à HollywoodLife que Ye a été lent à répondre au dossier parce qu’il voulait réparer le mariage.

“Kanye a pris son temps parce qu’il gardait espoir de pouvoir arranger les choses”, a révélé une source proche du rappeur. « Clairement, cela ne se produit pas, et il l’a finalement accepté. Son entourage l’a exhorté à engager un bon avocat et à régler cela une fois pour toutes et, heureusement, il a finalement entendu raison.

West et Kardashian ont commencé à sortir ensemble en 2012 et se sont mariés le 24 mai 2014. En réponse à la demande de divorce de Kim plus tôt cette année, West a énuméré des différences irréconciliables comme raison du divorce.

Kim parle de la rupture de son mariage dans la nouvelle saison de “Keeping Up with the Kardashians”. Dans un épisode récent, Khloe kardashian partage comment sa célèbre sœur craque sous la pression de sa rupture avec West.

“Kim s’est battue en privé derrière la caméra à propos de sa relation et c’est difficile parce que Kim redirige clairement une grande partie de sa frustration, de sa tristesse et de sa colère. Et, vous savez, parfois, vous vous contentez de faire quelque chose qui n’a rien à voir avec ce que vous vivez », a déclaré Khloé dans son confessionnal.

Au moment du tournage, Kim et Kanye étaient toujours ensemble. Quand Khloe demande à Kim : “Comment allez-vous, Kanye et toi ? “, Kim répond : ” Il n’y a pas de combat, comme, maintenant tout est calme, alors je fais avec, ” dit-elle.

“Kim a tellement de problèmes en ce moment, et c’est difficile parce qu’avant notre départ, elle et Kanye ont eu ce gros combat”, a déclaré Khloé au confessionnal. Mais lorsque la conversation tourne sur les conséquences du combat de Kim et Ye, le magnat de KKW Beauty pleure sur ce qui s’est passé.

“Honnêtement, je ne peux plus faire ça”, a-t-elle déclaré en larmes. « Pourquoi suis-je toujours dans ce genre d’endroit où je suis coincé pendant des années ? Comme, il part et déménage dans un état différent, chaque année, je dois être ensemble pour pouvoir élever les enfants, tu sais ? Et c’est un papa formidable, il a fait un travail formidable…”

Elle a poursuivi: «Je pense qu’il mérite quelqu’un qui peut soutenir chacun de ses mouvements, le suivre partout et déménager dans le Wyoming – je ne peux pas faire ça. Il devrait avoir une femme qui soutient chacun de ses mouvements, voyage avec lui et fait tout. »

“J’ai l’impression d’un échec, que c’est comme un troisième mariage”, a ajouté Kim. « Ouais, je me sens comme un… perdant. Mais je ne peux même pas y penser, je veux être heureux.

“Kim est l’un des êtres humains les plus incroyables, littéralement jamais, et elle essaie de protéger leur union à tout prix, mais c’est difficile quand vous portez cette responsabilité sur vos épaules et je veux juste qu’elle prenne soin d’elle aussi”, Khloé dit dans son confessionnal.

“Vous pouvez toujours me parler de n’importe quoi”, a-t-elle dit à Kim.

“Il n’y a honnêtement rien à dire”, a déclaré Kim. “Je veux dire, je ne vivrai pas avec les combats et tout ça, si c’était constant.”

Regardez le moment via le clip ci-dessus.

En janvier, un initié a déclaré à PEOPLE que West et Kardashian “ne sont tout simplement pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne leur avenir en tant que famille”, a déclaré la source. “Et Kim est d’accord avec ça.” Un autre initié a déclaré à la publication: “Kim prévoit de rester à la maison de Hidden Hills avec les enfants. C’est leur maison et Kim ne veut pas déménager pour le moment”, a déclaré la source.

« Ils conviennent tous les deux que moins les enfants sont stressés, mieux c’est. Kanye aime ses enfants. Il veut qu’ils soient heureux”, a ajouté la source. “Il ne veut pas se battre avec Kim pour quoi que ce soit.”