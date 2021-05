Kim Kardashian affiche un chiffre d’impact à 40 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Les réseaux sociaux ont instantanément pris feu après que la femme d’affaires et influenceuse Kim Kardashia a partagé une photo dans un petit maillot de bain tout en faisant ses exercices.

Dans l’obscurité et avec un bon éclairage qui contraste avec son corps spectaculaire, la femme au beau maquillage et aux longs cheveux blonds argentés s’exerçant avec ses bras dans le dos, vêtue seulement d’un petit bikini noir attaché sur les côtés, exposant son abdomen.

En moins d’une heure, le mannequin a également obtenu plus d’un million et demi de “likes” sur sa publication. L’image a plus de 11 mille commentaires, y compris celui de sa sœur Khloé Kardashian, qui a écrit: “Eh bien, maintenant vous ne faites que jouer avec mes émotions.”

L’aînée des sœurs du clan Kardashian-Jenner a une nouvelle fois vérifié qu’à 40 ans, elle maintient toujours la silhouette qui l’a fait devenir mannequin.

Les membres du clan ont été critiqués pour avoir téléchargé sur leurs réseaux sociaux des photographies de leur corps qui, selon leurs critiques, semblent irréelles. Un événement dont on se souvient a été lorsque Kim Kardashian a affirmé que les images prises par les paparazzi lors d’un voyage au Mexique en avril 2017 avaient été modifiées par des photographes pour lui faire du mal.

Kim Kardashian est une mondaine depuis l’âge de 19 ans, puis est devenue mannequin pour différentes marques lorsqu’elle a triomphé aux côtés de sa famille avec l’émission de téléréalité Keep it Up With the Kardashians. Elle a également lancé sa propre marque de parfums, de cosmétiques et de vêtements, en étant le modèle principal.

