Kim Kardashian affirme son histoire d’amour avec Pete Davidson

Kim Kardashian pourrait affirmer sa relation avec Pete Davidson | Instagram

A travers une interview que Kim Kardashian, la célèbre mondaine et femme d’affaires américaine, a eue avec Bari Weiss, des doutes sur elle relation amoureuse avec le chauffeur et l’acteur pete davidson ils ont enfin été clarifiés.

Depuis que Kim Kardashian devenue l’animatrice d’un chapitre de la célèbre émission télévisée Saturday Night Live, la curiosité attiserait à la fois la femme d’affaires de 41 ans et l’acteur et comédien de 28 ans respectivement.

Malgré le fait que la sœur aînée de Khloé Kardashian, comme ses sœurs, soit d’habitude assez prudente avec sa vie privée, elle a autorisé certains paparazzis à la prendre en photo, même si cela pouvait aussi être un oubli de sa part.

Peu de temps après son apparition sur SNL, nous avons commencé à la voir avec l’acteur sur des photos divulguées alors qu’ils se tenaient la main ! Dans un parc d’attractions, curieusement Kim et Pete étaient sortis en couple avec leur soeur Kourtney Kardashian et son fiancé Travis Baker.

Kim Kardashian et Pete Davidson dans le croquis STL | Instagram

Rapidement, les rumeurs sur une nouvelle relation ont commencé à grandir, d’autant plus qu’il y a quelques mois, il avait demandé le divorce de Kanye West.

Le rappeur est le père de ses quatre enfants North West, Saint West, Chicago West et Psalm West, et qui d’ailleurs, depuis qu’on a appris l' »histoire d’amour » entre son ex et l’humoriste, a commencé à regretter leur séparation. déclarant que vous ne voulez pas divorcer par la volonté de Dieu.

Sur le podcast Bari Weiss intitulé Honnêtement avec Bari Weiss, Kim Kardashian Il a fait référence à sa relation actuelle avec Davidson, bien qu’il n’ait pas mentionné le mot « parade nuptiale » lui-même, tous les signes et références qu’il a donnés sont plus qu’évidents en plus des preuves sur les photographies.

L’animateur lui a posé des questions sur son animateur préféré de Saturday Night Live, et entre deux sourires, la femme d’affaires qui possède l’une des marques les plus célèbres d’aujourd’hui SKIMS, lui a dit qu’il savait déjà qui était son favori.

C’était Pete Davidson qui avait parlé le premier de leur relation, malgré le fait que cela n’avait pas été directement comme des millions d’internautes s’attendaient à ce que cela se produise, malgré cela, pour les fans de Kim et Pete, ces types d’échantillons suffisent.

Pour les millions d’adeptes de Kardashian, la voir recommencer une relation amoureuse est plus qu’excitant, après trois mariages ratés, se voir offrir une nouvelle opportunité était plus que réussie et juste pour elle.