Kim Kardashian aperçue avec Kanye West au milieu d’un divorce

Kim Kardashian et Kanye West vivent leur divorce le plus amicalement possible. Entertainment Tonight rapporte que Kardashian et West ont été vus dîner avec des amis au hotspot Nobu à Malibu, en Californie, jeudi soir. West a gardé les choses décontractées dans tout le noir tandis que Kardashian a secoué un body violet vif avec un trench-coat bordeaux.

Kardashian a demandé le divorce en février, et cette récente sortie est la première fois qu’ils sont vus ensemble depuis les rumeurs d’infidélité. Par The Blast, une source proche de l’ancien couple s’est manifestée et allègue que le rappeur a trompé le fondateur de SKIMS avec un pair musical. “Kanye a trompé Kim avec un chanteur de premier plan”, affirme la source. “Au moment où c’est arrivé, Kanye vivait principalement dans sa garçonnière à Hollywood parce qu’elle était plus proche de son studio et il n’allait pas rentrer chez lui avec Kim et son nouveau-né alors qu’il avait fait la fête tard dans le studio.” L’affaire aurait eu lieu après que Kardashian a donné naissance à leur deuxième enfant, Saint.

West serait sorti en décembre 2015. L’épreuve aurait pesé lourdement sur Kardashian au milieu d’une grossesse difficile et de sa lutte pour perdre le poids de son bébé. “C’était dur pour Kim parce qu’elle venait d’accoucher, se débattait et pensait que tout était à cause de son apparence – cela lui mettait beaucoup de pression à un moment où elle était la plus vulnérable”, a déclaré la source. . “C’est vraiment triste. Elle s’est blâmée et a juré de” rebondir “plus chaude que jamais.”

Une piste divulguée de l’album actuel du rappeur DONDA semble en révéler plus sur le scandale de la tricherie. Dans la chanson ‘Hurricane’ West rappe : “Ici, je vais jouer trop riche / ici, je pars avec une nouvelle nana et je sais quelle est la vérité / je joue toujours après deux enfants.” Dans les paroles, il a également rappé sur le fait d’être rarement à la maison, en disant: “C’est beaucoup à digérer quand ta vie bouge toujours / Architectural Digest / mais j’avais besoin de rénovations / Une maison de 60 millions de dollars n’y est jamais allée.”

Après une année difficile, qui comprenait l’échec des campagnes présidentielles de West, des diatribes sur Twitter et des épisodes bipolaires signalés, Kardashian a officiellement demandé le divorce en février 2021. Lors de la réunion spéciale de L’incroyable famille Kardashian avec Andy Cohen, Kardashian a déclaré qu’il y avait beaucoup de choses et de style de vie. différences qui se sont accumulées au fil des années qui ont mené au dépôt. Mais au milieu de Kardashian soutenant West lors de plusieurs de ses soirées d’écoute DONDA, des rapports affirment qu’elle envisage de se réconcilier avec West. ni l’un ni l’autre n’a déclaré publiquement s’ils prévoyaient ou non de rallumer la flamme.