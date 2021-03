Kim Kardashian apparaît aux Kids ‘Choice Awards 2021 au milieu du divorce de Kanye

Une distraction indispensable! Kim Kardashian a fait une apparition aux Kids ‘Choice Awards 2021 le samedi 13 mars, au milieu de son divorce d’avec Kanye West.

Le L’incroyable famille Kardashian La star, 40 ans, a fait une apparition à distance lors de la remise des prix samedi pour taquiner un clip du prochain film d’animation Paw Patrol: Le film. Elle exprime un personnage dans le film avec Tyler Perry, Yara Shahidi et Marsai Martin.

«Nous avons passé un très bon moment à travailler sur ce film», a-t-elle déclaré, ajoutant que ses quatre enfants pouvaient à peine y croire quand j’ai dit que j’allais y être. La star de la télé-réalité tweeté en octobre 2020, qu’elle était «officiellement maman cool maintenant pour mes enfants» pour avoir décroché un rôle dans le film.

Plus tôt ce mois-ci, Kardashian a été confirmé comme l’une des nombreuses grandes stars à assister aux prix annuels Nickelodeon, organisés par Saturday Night Live icône Kenan Thompson. L’événement survient des semaines après que la personnalité de la télé-réalité a officiellement demandé le divorce de West, 43 ans, qu’elle a épousé en mai 2014.

« Cela a vraiment été fait à l’amiable », a déclaré une source Nous hebdomadaire exclusivement en février après que la scission ait fait la une des journaux. «Le dépôt n’a été une surprise ni pour l’un ni pour l’autre; les deux savaient que cela allait arriver. Il n’y a pas une seule personne qui quitte le mariage. Ils ont tous deux grandi séparés l’un de l’autre. Ils voulaient tous les deux que le mariage fonctionne – c’est pourquoi ils ont reporté cela si longtemps.

Nous Auparavant confirmé en juillet 2020 que Kardashian avait consulté des avocats pour discuter de son avenir après que le rappeur «Stronger» ait évoqué l’avortement lors de son rassemblement de campagne en Caroline du Sud, puis s’en est pris à elle sur Twitter. Les rumeurs selon lesquelles le couple – qui partage les enfants North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psalm, 21 mois – étaient sur le point de l’appeler à démissionner ont continué de se répandre après les vacances de décembre 2020.

«Ils vivent tous les deux des vies séparées depuis de nombreux mois maintenant», a déclaré un initié Nous en janvier après que la paire eut «un gros combat» le mois précédent. «Kim et Kanye ne sont pas sur la même longueur d’onde depuis un moment.»

Bien avant que la fondatrice de KKW Beauty ne soumette les documents pour mettre fin à son mariage, elle et West avaient atteint un point de rupture. Une troisième source a révélé que c’était l’interview controversée de TMZ du créateur de Yeezy en 2018 qui semblait être la goutte d’eau finale pour Kardashian.

«Le tournant du mariage de Kim et Kanye a été lorsqu’il a dit que l’esclavage était un choix», a expliqué l’initié. «Ils ont traversé une période très difficile à la suite de cela. Kim était complètement mortifiée par les commentaires ridicules et scandaleux de Kanye. Il leur a fallu beaucoup de temps pour le dépasser, mais ils ont finalement pu le faire.

Alors que le duo a réussi à arranger les choses après leur période difficile il y a des années, « il n’y avait pas de retour en arrière pour Kim » lorsque son ex-mari « a dit au monde que lui et Kim avaient discuté de l’avortement de North. » Les commentaires «tout à fait inacceptables» ont conduit Kardashian à aborder pour la première fois publiquement la lutte de West contre le trouble bipolaire.

«Ceux qui comprennent la maladie mentale ou même le comportement compulsif savent que la famille est impuissante à moins que le membre ne soit mineur», a écrit le PDG de Skims via Instagram en juillet 2020. «Les personnes qui ne sont pas au courant ou très éloignées de cette expérience peuvent porter des jugements et non comprendre que l’individu lui-même doit s’engager dans le processus pour obtenir de l’aide, peu importe les efforts de sa famille et de ses amis. »

L’état mental de la gagnante du Grammy était une préoccupation pour Kardashian avant qu’elle ne mette officiellement fin aux choses. «Elle veut s’assurer [Kanye’s] dans un endroit sain avant qu’elle ne décide de déposer et ils peuvent coexister et coexister sans avoir de mauvais sang entre eux », expliquait une source en janvier.

Kardashian s’est déjà marié Kris Humphries en 2011, mais ils se sont séparés après seulement 72 jours. Leur divorce n’a été finalisé qu’en 2013. Elle était également mariée à un producteur de musique. Damon Thomas de 2000 à 2004.

