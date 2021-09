Kim Kardashian appelle Kourtney dans le retour de son adolescence

in

En cas de doute, blâmez votre sœur aînée !

On dirait que c’était Kim KardashianLe mantra de grandir, comme en témoigne sa récente publication sur Instagram en l’honneur de la Journée nationale des filles. Le dimanche sept. Le 26, la maman de quatre enfants a partagé une série de clichés d’elle posant comme adolescente dans les années 1990.

“J’ai vu que c’était la Journée nationale des filles, alors ce message s’adresse à ma mère et à mes filles quand elles seront adolescentes lol”, a-t-elle écrit. “Nord [West] et Chi [West] s’il te plait sois doux avec moi quand tu as l’âge que j’avais dans les thèses [sic] photos.”

La fondatrice de SKIMS, 40 ans, a ensuite tourné son attention vers la matriarche Kardashian Kris Jenner avec un côté d’ombre pour sa sœur aînée Kourtney kardashian, 42. « Maman, je suis désolé ! Je me souviens avoir été puni ici parce que Kourtney a volé ta voiture juste pour la conduire dans le quartier et même si je n’ai pas participé, j’ai quand même eu des ennuis ! » se rappela-t-elle. “Donc, nous n’avions rien d’autre à faire que de faire des séances photo dans le garage.”