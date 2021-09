Kim Kardashian approuve le message de sa mère Kris Jenner sur la « paix » après les critiques de Debra Messing sur « SNL »

in

Kim Kardashian West a publié jeudi un passage biblique sur son histoire Instagram, ce qui pourrait être interprété comme une réponse indirecte aux critiques de la star de Will & Grace, Debra Messing, à l’égard de la prochaine apparition de l’ancienne star de L’Incroyable Famille Kardashian dans Saturday Night Live. Le 22 septembre, NBC et Lorne Michaels ont annoncé que Kardashian accueillerait l’épisode de SNL du 9 octobre, avec Halsey en tant qu’invité musical. Ce sera la première fois que Kardashian accueillera l’émission de sketchs de longue date.

Kardashian a partagé jeudi une capture d’écran d’une discussion en groupe familial, y compris un message de sa mère, Kris Jenner. Le message était une citation du Nouveau Testament, rapporte InTouch Weekly. “Romains 12:17-28. Si quelqu’un t’a fait du mal, ne le rend pas plus mal. Essayez de faire les choses de telle sorte que tout le monde puisse voir que vous êtes bon et honorable. Faites tout votre possible de votre part pour vivre dans paix avec tout le monde”, lit-on dans la citation. “J’en avais besoin aujourd’hui, maman”, a répondu Kardashian.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une réponse directe aux critiques de Messing, la famille Kardashian-Jenner est connue pour publier des messages énigmatiques au moment où elle est confrontée à des critiques et à des rumeurs. Dans ce cas particulier, le message de Kardashian a été publié après que Messing se soit demandé pourquoi SNL l’avait choisie pour l’héberger. “Pourquoi Kim Kardashian ? Je veux dire, je sais qu’elle est une icône culturelle, mais SNL a des hôtes, en général, qui sont des artistes qui sont là pour promouvoir un film, une émission de télévision ou le lancement d’un album. Est-ce que je rate quelque chose ?” Messing a écrit. Notamment, alors que Messing a joué dans plusieurs émissions de NBC, elle n’a jamais hébergé SNL elle-même.

La saison 47 de SNL débutera le samedi 2 octobre avec Owen Wilson comme hôte pour la première fois, avant l’ouverture de The French Dispatch le 22 octobre. Kacey Musgraves se produira pendant son épisode pour célébrer le succès de son album Star-Crossed. La semaine après les hôtes de Kardashian, la star de No Time to Die, Rami Malek, animera le 16 octobre, avec Young Thug en concert. L’ancien membre de la distribution SNL Jason Sudeikis animera enfin un épisode le 23 octobre après sa victoire aux Emmy pour Ted Lasso. Brandi Carlile se produira pendant l’épisode de Sudeikis.

Messing a raison de dire que Kardashian n’a rien de spécifique à promouvoir, mais Kardashian travaille toujours sur un nouveau projet. En décembre 2020, la famille Kardashian-Jenner a signé un nouvel accord avec Disney’s Hulu pour créer un nouveau contenu pour la plateforme de streaming. La décision a été annoncée avant la fin de L’incroyable famille Kardashian sur E! Réseau en juin.