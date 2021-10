Kim Kardashian avec des vêtements dans le style de la famille P. Luche | Instagram

Avec une nouvelle publication, a récemment partagé la femme d’affaires et célèbre mondaine américaine Kim Kardashian, elle a encore une fois laissé plusieurs de ses followers bouche bée, grâce à quelques photos sur lesquelles elle porte une tenue très dans le style de « La famille P. Luche« .

Ce n’est pas la première fois que la propriétaire de SKIMS et KKW Beauty surprend avec une tenue, c’est quelque chose qui est devenu habituel de porter des vêtements hors du commun et extravagants.

Pendant un temps le nom de Kim Kardashian Elle était associée à la mode et aux tendances, elle en partage aujourd’hui le mérite avec ses sœurs qui, comme elle, sont devenues des influenceuses et des femmes d’affaires célèbres.

Malgré la popularité du clan Kardashian Jenner, c’est l’ex-femme de Kanye West qui continue d’avoir la plus grande popularité au niveau du nom, malgré le fait qu’elle ne soit pas celle qui a le plus de followers sur Instagram, cela correspond à la plus petite de la famille Kylie Jenner.

Cependant, ce n’est sûrement pas quelque chose qui a en attente Kim Kardashian, compte tenu du fait qu’il compte plus de 258 millions d’abonnés dans ladite application.

Kim Kardashian avec une tenue dans le style de La Familia P. Luche | .

Évidemment chacune de ses publications a au moins un million de likes, comme c’est arrivé avec la plus récente, publiée il y a 20 heures, où il porte des vêtements noirs, mais curieusement ce qui attire l’attention ce ne sont pas exactement ses vêtements sinon plutôt leurs accessoires.

A cette occasion, Kim Kardashian West a décidé d’utiliser des accessoires sur le thème du nounours, afin que ceux-ci combinés soient en noir, il y a précisément deux son sac et une paire de lunettes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

La femme d’affaires et sœur aînée du mannequin Kendall Jenner porte une combinaison complète avec une veste noire, tout semble être du même tissu y compris ses chaussures, ce qui propose immédiatement dans les première et deuxième photos sont les accessoires recouverts d’animaux en peluche.

Il semble que le socialite mondain Âgé de 40 ans, il a pris un goût particulier pour ce type de matériel, puisqu’il a également décidé de recouvrir une de ses voitures de peluches tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais en blanc, ladite publication date du 11 juin.

Se souvenant de la série télévisée mexicaine lancée en 2002, la mondaine a ramené un souvenir aux téléspectateurs et à leurs fans qui ont connu le programme.