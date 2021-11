Kim Kardashian, avion affrété par SKIMS pour l’équipe de football des jeunes femmes afghanes au Royaume-Uni

Les membres de l’équipe de football des jeunes femmes afghanes et leurs familles ont atteint la sécurité au Royaume-Uni jeudi — et Kim Kardashian joué un grand rôle dans les efforts.

TMZ Sports a confirmé — Kim et sa marque SKIMS ont déboursé l’argent pour affréter un avion pour 130 personnes du Pakistan à l’aéroport de Stansted à Londres … après que le fondateur de l’association Tzedek a demandé de l’aide pour mettre le groupe en sécurité .

Rabbin Moshé Margaretten – qui a travaillé avec Kim dans le passé sur la réforme de la justice pénale – dit que la femme d’affaires n’a pas tardé à l’aider après avoir parlé lors d’un chat vidéo.

Lire du contenu vidéo

« Peut-être une heure plus tard, après l’appel Zoom, j’ai reçu un SMS indiquant que Kim voulait financer l’intégralité du vol », a déclaré Margaretten à l’AP.

Des milliers de personnes ont fui Kaboul après la prise du pouvoir par les talibans en août… et les membres de l’équipe de développement de football ont pu se rendre au Pakistan et obtenir des visas, mais n’ont pu obtenir un vol avant que Kim et SKIMS n’interviennent.

L’équipe était particulièrement en danger… car les talibans considèrent les femmes impliquées dans le sport comme des rebelles.

En plus de l’aide de Kim et de SKIMS, Leeds United de l’EPL a proposé de soutenir l’équipe.

Ensuite pour l’équipe – une quarantaine de 10 jours avant de repartir à zéro au Royaume-Uni.