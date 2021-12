Kim Kardashian célèbre ses réalisations majeures et fait un grand pas pour devenir avocate

Kim Kardashian est sur le point de devenir avocate. Lundi, la star de télé-réalité a partagé qu’elle avait réussi l’examen du baby-bar. Elle devra maintenant passer un autre examen avant de pouvoir devenir avocate officielle dans l’État de Californie, selon TMZ.

Kardashian tentait de réussir l’examen du baby-bar depuis deux ans. Elle a échoué à l’examen à trois reprises, mais a noté qu’elle luttait contre COVID-19 lors de l’une des tentatives. Cependant, elle a déclaré qu’elle « ne cherchait pas d’excuses » pour avoir échoué à l’examen tout en naviguant dans la maladie. Bien sûr, Kardashian était ravie d’avoir réussi l’examen cette fois-ci. Elle a exprimé son enthousiasme sur Twitter et Instagram et a écrit qu’elle était « vraiment fière des femmes » qu’elle voit dans le miroir aujourd’hui. La star de L’Incroyable Famille Kardashian a également souligné que ce voyage « n’a pas été facile ou m’a été confié ».

Dans son annonce, Kardashian a partagé qu’elle savait que la route pour devenir avocate ne serait pas facile. Pourtant, elle est si reconnaissante d’être là où elle est aujourd’hui. Elle a déclaré: « Les meilleurs avocats m’ont dit que c’était un voyage presque impossible et plus difficile que la voie de la faculté de droit traditionnelle, mais c’était ma seule option et je me sens tellement tellement bien d’être ici et sur le point d’atteindre mes objectifs . » Elle a ensuite mentionné son père, Robert Kardashian Sr., qui était un avocat réputé, et a noté qu’il serait très « fier » de son accomplissement.

« Je sais que mon père serait tellement fier et il serait en fait tellement choqué de savoir que c’est mon chemin maintenant, mais il aurait été mon meilleur partenaire d’étude », a poursuivi Kardashian. « On m’a dit qu’il était connu pour se moquer des gens qui n’ont pas réussi leur première tentative comme il l’a fait, mais il aurait été ma plus grande pom-pom girl! » En raison du fait que Kardashian n’a pas de diplôme de premier cycle, elle a emprunté une voie non traditionnelle pour devenir avocate en Californie. Comme elle a suffisamment de crédits depuis qu’elle a fréquenté l’université, elle peut toujours devenir avocate si elle réussit deux examens, y compris le baby bar. Cependant, Kardashian a écrit sur Instagram que le baby bar est celui avec le « taux de réussite le plus élevé », ce qui rend sa dernière mise à jour d’autant plus impressionnante.