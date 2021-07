Dans l’esprit de ses fans, Kim Kardashian est en train de se débarrasser de son ère de style la plus récente des sept dernières années. (Pensez aux gros sweats et aux vêtements de sport.) Et à la place, Kardashian vise quelque chose de plus familier à la suite de sa rupture avec Kanye West. (Pensez à des mini-robes sans bretelles incroyablement serrées.)